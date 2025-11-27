MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Παράταση ενός έτους στο πλαφόν 3% για τα εμπορικά ενοίκια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρο Καφούνη, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την παράταση για ακόμα ένα έτος του ανώτατου πλαφόν 3% στις αυξήσεις των ενοικίων επαγγελματικής στέγης.

Η απόφαση,  έρχεται σε συνέχεια της αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου, το οποίο απέδειξε στην πράξη ότι στηρίζει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προστατεύοντας τη βιωσιμότητά τους χωρίς να αδικεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων και θα ψηφιστεί σήμερα με τροπολογία.

H διατήρηση του πλαφόν στις αυξήσεις των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη σταθερότητα της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Mε αφορμή την παράταση στο πλαφόν του 3% στις αυξήσεις των ενοικίων, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους φορείς της αγοράς και στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων. Η παράταση του ανώτατου πλαφόν 3% στα επαγγελματικά ενοίκια είναι ένα δίκαιο και ισορροπημένο μέτρο, που συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς και να προωθεί λύσεις που ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία.

Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται και τέταρτο άτομο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άρης: Συνάντηση ΚΑΕ με Βρούτση για το θέμα του Αλεξανδρείου

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Οτιδήποτε κάνω θέλω να το πληρώνω, από το μπότοξ μέχρι τα νύχια, στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσει ποτέ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Χαμός με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον Διαμαντή Καραναστάση: “Είσαι ψευταράς”, “σταμάτα ανάγωγη”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Στη φυλακή ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο σύντροφό του στα δύο ανίψια του στην Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΚΚΕ για τον τραγικό θάνατο εργάτη του ΗΣΑΠ: Οι ευθύνες της κυβέρνησης για το δυστύχημα