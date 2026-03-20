Θεοδωρικάκος: Η χειρότερη κρίση των τελευταίων ετών – Εξετάζονται νέα μέτρα

Σε μια περιγραφή της τρέχουσας οικονομικής και γεωπολιτικής συγκυρίας προχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN το πρωί της Παρασκευής (20/03).

Ο Υπουργός χαρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή ως τη «χειρότερη και δυσκολότερη» που έχει αντιμετωπίσει η χώρα τα τελευταία επτά χρόνια, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει σε επικινδυνότητα ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, διότι συνδέεται στενά με την ενεργειακή επάρκεια.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, ο κίνδυνος εκτίναξης των τιμών παραμένει υψηλός λόγω των καταστροφών σε ενεργειακές υποδομές (φυσικό αέριο και πετρέλαιο), γεγονός που δημιουργεί ισχυρότατες πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.

«Ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα, το πρόβλημα θα είναι σοβαρό αν έχουν καταστραφεί πηγές παραγωγής», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Πλαφόν στο κέρδος και «μπλόκο» στην αισχροκέρδεια

Απαντώντας στην ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Το μέτρο αφορά:

Τα καύσιμα (κυρίως το Diesel και τη βενζίνη 95 οκτανίων).

63 κατηγορίες βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Ο κανόνας είναι σαφής: κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει περιθώριο κέρδους ανά κωδικό προϊόντος μεγαλύτερο από αυτό που είχε κατά μέσο όρο το 2025. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο «να βάλει πλάτη», προειδοποιώντας ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή θα επιβάλλει πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Σενάρια για ΕΦΚ και επιδότηση στην αντλία

Σχετικά με το φλέγον ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ο Υπουργός αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση έχει προετοιμάσει πλήρη και ορθολογικά τεκμηριωμένα σενάρια παρέμβασης, ενώ παράλληλα δίνει μάχη στην Ευρώπη. Είναι δεδομένο πως θα χρειαστούν και νέα μέτρα, τα οποία η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζονται για το πότε και το πώς θα εφαρμοστούν, αλλά αυτό θα γίνει με μεγάλη σύνεση και σχεδιασμό.

«Είναι μία πιθανότητα να ασχοληθείς με τη φορολογία, είναι μία άλλη να ασχοληθείς με την επιδότηση της βενζίνης στην αντλία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός δίνει μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημοσιονομική ευελιξία που απαιτείται.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο diesel, καθώς η συγκράτηση της τιμής του θεωρείται κρίσιμη για να «φρενάρουν» οι αυξήσεις σε όλη την αλυσίδα της αγοράς λόγω του κόστους μεταφοράς.

Αυστηροί έλεγχοι και κοινωνική συνεννόηση

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει, με ορισμένα πρατήρια να έχουν ήδη δεχθεί πρόστιμα για υπερβάσεις στο κέρδος τους που ξεπερνούσαν τα 12 λεπτά ανά λίτρο.

Κλείνοντας, ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση για ενότητα και σύγκλιση των πολιτικών δυνάμεων, χαιρετίζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ που υπερψήφισε τα μέτρα για το πλαφόν.

«Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μεγάλες κρίσεις, είναι αναγκαίο να συνεννοείσαι και να διαμορφώνεις όρους ενότητας της κοινωνίας», κατέληξε.