ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο: Οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα – Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

“Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία”, τονίζει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, για την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό του γραφείο.

Όπως αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, την ώρα της επίθεσης οι συνεργάτες του ήταν εντός του γραφείου ενώ δημοσιεύει φωτογραφίες από τις φθορές που προκλήθηκαν.

Η ανάρτηση του Χάρη Θεοχάρη

Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής.

Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν.

Εμπιστευόμαστε τις Αρχές που ήδη διερευνούν το περιστατικό και αναμένουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε.

Χάρης Θεοχάρης

