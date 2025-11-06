Θέμα ημερών οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για να “σφίξει” το πλαίσιο οπλοκατοχής – Επαφές με Χρυσοχοϊδη και Φλωρίδη

Η άγρια σύγκρουση προ ημερών στα Βορίζια και ο φόβος της βεντέτας που επαπειλείται στο ορεινό χωριό του Ηρακλείου φέρνει την κυβέρνηση προ αποφάσεων για αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής συνολικά και όχι μόνο στην Κρήτη, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

Το νέο πλαίσιο θα ανακοινώσει, όπως έγινε και στην περίπτωση του Άγνωστου Στρατιώτη, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγες μέρες και αφού νωρίτερα έχει κάνει διαβούλευση-ενδεχομένως και σήμερα-με τους συναρμόδιους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σύμφωνα με το protothema.gr.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μητσοτάκης προσανατολίζεται σε αυστηροποίηση των όρων για την οπλοκατοχή και των ποινών για την παράνομη οπλοκατοχή, ενώ υπό επανεξέταση θα τεθεί και το πλαίσιο απόκτησης άδειας οπλοφορίας.

Και μπορεί κυβερνητικά στελέχη να θέλουν να δώσουν το μήνυμα ότι δεν «στιγματίζεται» η Κρήτη – όπου οι ανθρωποκτονίες σε ετήσια βάση είναι στα ίδια επίπεδα όπως και στην υπόλοιπη επικράτεια -, όμως είναι δεδομένο ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν προβληματίσει το κυβερνητικό επιτελείο. Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στη λογική της αναβάθμισης του επιπέδου αστυνομικής παρουσίας στο νησί.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είχε περιγράψει το πλαίσιο για την οπλοκατοχή ως «χαλαρό», προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης που βασίζονται στο ίδιο πλαίσιο είναι αντίστοιχης υφής. Βεβαίως, ο Γιώργος Φλωρίδης είχε απαντήσει στον Real Fm ότι το ποινικό πλαίσιο είναι «επαρκές» και εκτιμά ότι δεν απαιτείται περαιτέρω νομοθέτηση. Ο κ. Μητσοτάκης όμως έχει μπει πλέον σε τροχιά ανακοινώσεων, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα επί τάπητος.

Με αφορμή μάλιστα και τη σχετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο καταγόμενος από το Ηράκλειο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τα όσα είπε σχετικά προ ημερών ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για το θέμα, κυβερνητικά στελέχη δείχνουν έναν δρόμο συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων για ένα θέμα που είναι μάλλον ανούσιο να εγκλωβιστεί στις μυλόπετρες της αντιπαράθεσης.

«Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια», είπε χθες (Mega) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.