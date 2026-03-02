Θ. Πλεύρης: Μεγαλύτερη παρακολούθηση σε Iρανούς που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα

Τη διεύρυνση της παρακολούθησης των Ιρανών που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι, παρά τα γεγονότα στο Ιράν, «είναι νωρίς να μιλήσουμε για ροές» γιατί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «τέτοια θέματα έχεις, όταν έχει παρατεταμένες καταστάσεις. Μια παρατεταμένη κατάσταση θα δημιουργήσει πρόβλημα συνολικά στην Ευρώπη».

Ξεκαθάρισε πάντως πως αναμένει επιρροές στο μεταναστευτικό, αφού το Ιράν συνορεύει με την Τουρκία. «Οι Ιρανοί προφανώς θα στραφούν προς την Τουρκία. Όταν κάποιος βρεθεί εκεί, στη συνέχεια έχει φιλοδοξία να βρεθεί στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ωστόσο, ότι μια τέτοια κουβέντα είναι σε επόμενο στάδιο. Δεν ξέρουμε το βάθος των επιχειρήσεων, τη χρονική διάρκειά τους, όμως οι ροές αυξάνονται όταν μια κατάσταση παγιωθεί και παραμείνει έκρυθμη για μεγάλο χρονικό διάστημα» ανέφερε.

Σχετικά με την τουρκική πλευρά, είπε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επικοινωνία «σε επίπεδο μεταναστευτικού». Εξήγησε επίσης ότι η ελληνική πολιτική θα χειριστεί με αυστηρότητα αιτήματα και παροχές ασύλου από Ιρανούς, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτούντες μπορεί να υποστηρίζουν το ισχύον ιρανικό καθεστώς.

«Δεν ξέρεις εάν έρχεται για οικονομικούς λόγους ή εάν είναι διωκόμενος από το καθεστώς. Παρακολουθούμε γιατί μπορεί να πρόκειται και για Ιρανούς που ανήκουν στο ίδιο το καθεστώς. Εάν είναι να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ασύλου, θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, λόγω αλλαγής στην κατάσταση. Όταν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, μπαίνουμε ακόμη σε μεγαλύτερη επιφυλακή, διότι υπάρχει μια ανησυχία ότι κόσμος που μπορεί να έρθει από μια περιοχή που είναι σε έκρυθμη κατάσταση, μπορεί να είναι με τους επιτιθέμενους ή με αυτούς που θέλουν να κάνουν δολιοφθορές και να μην είναι από αυτούς που διώκονται. Άρα προφανώς αυτή η παρακολούθηση γίνεται ούτως ή άλλως. Από το καλοκαίρι είχα ζητήσει να γίνουν επανεξετάσεις περιπτώσεων ασύλου και ήδη τρέχουν γύρω στις 1.000 περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών και περιπτώσεις που δεν δικαιολογούν πια άσυλο. Για τους Ιρανούς μπαίνουμε σε ένα βαθμό παραπάνω επιφυλακής ως προς την εξέταση του ασύλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά εμείς θα πρέπει να κάνουμε ακόμα καλύτερα τη δουλειά μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Πλεύρης.