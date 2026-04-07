MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Καράογλου για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή: Οι βουλευτές δεν πρέπει να παίζουν… μουσικές καρέκλες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Ο βουλευτής που θα επιλέγει το υπουργικό αξίωμα να υποχρεούται να παραδίδει οριστικά την βουλευτική έδρα στον πρώτο επιλαχόντα” αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου.

Παράλληλα ο ίδιος τονίζει ότι: “βουλευτές και πολιτευτές δεν πρέπει να λειτουργούν με προσωρινούς συμβιβασμούς ούτε, φυσικά, να… παίζουν τις μουσικές καρέκλες, αλλά να αναλαμβάνουν ξεκάθαρα τις ευθύνες που συνοδεύουν κάθε θέση”.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θ. Καράογλου

Κατά την προσωπική μου άποψη η πρόταση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια θαρραλέα σκέψη, αναγκαία όσον αφορά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των πελατειακών σχέσεων, η οποία όμως θεωρώ ότι έπρεπε να είχε ληφθεί νωρίτερα.
Το 2016, στο βιβλίο μου με τίτλο “Ορκίζομαι”, είχα προτείνει στο πλαίσιο της θεσμικής θωράκισης του Συντάγματος τον σαφή διαχωρισμό της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Δηλαδή το ασυμβίβαστο της ταυτόχρονης ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή. Υποστήριξα και επιμένω να υποστηρίζω ότι η σημασία του διαχωρισμού των εξουσιών είναι κρίσιμης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. Στην προκειμένη περίπτωση η Βουλή θα πάψει να λειτουργεί ως προθάλαμος υποψήφιων υπουργών και θα επιτελεί την αποστολή της ως πραγματική Συνέλευση εκπροσώπων του λαού.
Στο πλαίσιο αυτό προχωρώ ένα βήμα παρακάτω και καταθέτω μια πιο τολμηρή πρόταση. Ο βουλευτής που θα επιλέγει το υπουργικό αξίωμα να υποχρεούται να παραδίδει οριστικά την βουλευτική έδρα στον πρώτο επιλαχόντα. Πιστεύω ότι βουλευτές και πολιτευτές δεν πρέπει να λειτουργούν με προσωρινούς συμβιβασμούς ούτε, φυσικά, να… παίζουν τις μουσικές καρέκλες, αλλά να αναλαμβάνουν ξεκάθαρα τις ευθύνες που συνοδεύουν κάθε θέση.
Τέλος, αναφορικά με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο ίδιο βιβλίο είχα καταθέσει την πρόταση η εθνική μας αντιπροσωπεία να αποτελείται από 200 βουλευτές.
Μείωση του νομοθετικού σώματος της Βουλής των Ελλήνων συνεπάγεται μείωση των δαπανών και αναβάθμιση -επί της ουσίας- του ρόλου του βουλευτή. Άλλωστε, ο ευρωπαϊκός χάρτης των κοινοβουλίων καθιστά σαφές ότι ο αριθμός των βουλευτικών εδρών στη χώρα μας είναι μεγάλος αναλογικά με τον πληθυσμό.
Συνοψίζοντας, η πολιτική πρέπει να ξαναβρεί το νόημά της ως υπηρεσία προς τον πολίτη και όχι ως παιχνίδι θέσεων και προσωπικής ισχύος. Ως εκ τούτου ο βουλευτής πρέπει να είναι πραγματικός εκπρόσωπος του λαού και ο υπουργός πραγματικός εκφραστής της εκτελεστικής εξουσίας. Μόνον έτσι η Ελληνική Δημοκρατία θα κερδίσει σε αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και κύρος.

Θεόδωρος Καράογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

