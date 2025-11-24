Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για τις απειλές στο διαδίκτυο σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

Ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 79χρονος για απειλές μέσω διαδικτύου, σε βάρος αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.