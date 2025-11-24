MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για τις απειλές στο διαδίκτυο σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 79χρονος για απειλές μέσω διαδικτύου, σε βάρος αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όλγα Γεροβασίλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ατύχημα για τον Σάκη Ρουβά πάνω στην πίστα – Έπεσε από ειδική κατασκευή – Δείτε βίντεο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 ώρες πριν

Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future της Πειραιώς σε συνεργασία με το ReGeneration

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Δημήτρης Σκουλός: Δεν γλείφω εκεί που φτύνω, αυτά τα αφήνω για άλλους

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει, αλλά μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε