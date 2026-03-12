Τασούλας: Η γνώση και η αριστεία είναι μια δύναμη που αποκτά νόημα όταν γίνεται προσφορά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επέδωσε σήμερα σε αριστούχους μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα τα βραβεία για το σχολικό έτος 2024-2025, στην εκδήλωση «Οι Πρώτοι των Πρώτων», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπροστά για την παιδεία», το οποίο υλοποιεί η τράπεζα Eurobank.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Τασούλας εξήρε την προσφορά της Eurobank, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας των νέων ανθρώπων για την κατάκτηση της γνώσης, και πρόσθεσε πως από το 2003 μέχρι σήμερα αυτό το πρόγραμμα έχει βραβεύσει χιλιάδες μαθητές και έχει διαθέσει πολλά εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας τους ικανούς και τους άξιους. «Εκείνους δηλαδή που αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση και την πιο στέρεη εγγύηση για το μέλλον της χώρας», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε, ότι «η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα κόπου, επιμονής, πειθαρχίας και πίστης σε έναν στόχο», ενώ παρατήρησε πως «η γνώση και η αριστεία είναι μια δύναμη που αποκτά νόημα όταν γίνεται προσφορά. όταν μετατρέπεται σε δημιουργία, σε πρόοδο, σε φροντίδα για τον συνάνθρωπο αλλά και την κοινωνία» και ευχήθηκε η πορεία τους να συνδυάζει πάντα την επιστημονική αριστεία με το ήθος και την ευθύνη.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του κ. Τασούλα:

«Κυρίες και κύριοι,

αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε λίγα χρόνια μπροστά, ίσως να βλέπαμε μέσα σε ένα νοσοκομείο έναν νέο γιατρό να δίνει μάχη για μια ανθρώπινη ζωή, παλεύοντας τις επιπτώσεις μιας ασθένειας. Σε ένα εργαστήριο έναν επιστήμονα να αναζητά τη λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα. Σε ένα δικαστήριο έναν νέο δικηγόρο να υπερασπίζεται το δίκαιο. Σε μια τάξη έναν δάσκαλο να μεταδίδει γνώση σε νέα παιδιά.

Και αν κοιτούσαμε λίγο πιο προσεκτικά, ίσως να αναγνωρίζαμε στα πρόσωπά τους κάποιους από εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Γιατί οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά σας από σήμερα δεν αφορούν μόνο στη δική σας προσωπική διαδρομή. Αφορούν και στο μέλλον της κοινωνίας μας.

Η σημερινή εκδήλωση, στο πλαίσιο του προγράμματος “Μπροστά για την Παιδεία” της Eurobank, είναι μια σημαντική στιγμή αναγνώρισης της προσπάθειας των νέων ανθρώπων για την κατάκτηση της γνώσης. Από το 2003 μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αυτό έχει βραβεύσει χιλιάδες μαθητές και έχει διαθέσει πολλά εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας τους ικανούς και τους άξιους. Εκείνους δηλαδή που αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση και την πιο στέρεη εγγύηση για το μέλλον της χώρας. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τη Eurobank για τη διαρκή και σταθερή συμπαράστασή της στους νέους ανθρώπους.

Σήμερα τιμώνται από τη μαθητική κοινότητα οι πρώτοι των πρώτων. Η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα κόπου, επιμονής, πειθαρχίας και πίστης σε έναν στόχο. Η γνώση και η αριστεία είναι μια δύναμη που αποκτά νόημα όταν γίνεται προσφορά. Όταν μετατρέπεται σε δημιουργία, σε πρόοδο, σε φροντίδα για τον συνάνθρωπο αλλά και την κοινωνία. Εύχομαι η πορεία σας να συνδυάζει πάντα την επιστημονική αριστεία με το ήθος και την ευθύνη.

Ζούμε σε μια εποχή στην οποία συχνά καλλιεργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι τάχα υπάρχει ένας γρήγορος και εύκολος δρόμος προς την επιτυχία. Η επιτυχία, όμως, πρέπει να στηρίζεται στην παιδεία και η παιδεία ποτέ δεν είναι μια εύκολη διαδρομή. Είναι αγώνας και πρόκληση. Και εσείς αποδείξατε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτή την πρόκληση. Γιατί ακολουθήσατε έναν αγώνα και μια προσπάθεια που ξεπερνάτε τον εαυτό σας. Πετύχατε πολλά. Και μπροστά σας ανοίγεται τώρα μια νέα, λαμπρή και αξέχαστη περίοδος της ζωής σας. Η ακαδημαϊκή περίοδος.

Μαζί με τις ευκαιρίες, όμως, ανοίγονται και νέες προκλήσεις. Η πορεία της γνώσης δεν σταματά εδώ· αντίθετα, τώρα αρχίζει ένα νέο, ενδεχομένως πιο συναρπαστικό ταξίδι. Μια νέα πνευματική και ακαδημαϊκή πρόκληση με ευθύνη. Και την ευθύνη δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Ευθύνη είναι η μεγάλη δύναμη του τόπου αυτού. Γιατί; Γιατί αυτή η δύναμη του τόπου αυτού προήλθε από την παιδεία. Η ατελείωτη σκυταλοδρομία της παιδείας στα βάθη των αιώνων.

Ο λαός μας δεν ξεχώρισε για τίποτε άλλο περισσότερο από το πνεύμα και τη σκέψη που δημιούργησε με βάση την ελληνική γλώσσα ως γόνιμο πεδίο επικοινωνίας και δημιουργίας. Ο μεγαλύτερος έπαινος που απένειμε στον σπουδαιότερο δημόσιο λόγο που εκφωνήθηκε ποτέ, στον Επιτάφιο του Περικλέους, ο μεγαλύτερος έπαινος που απένειμε ο Περικλής στην Αθήνα, στην πόλη κράτος της Αθήνας, δεν ήταν για την πολιτική προπαρασκευή, δεν ήταν για άλλες αξιώσεις και επιτεύγματα της Αθήνας. Ήταν γιατί η Αθήνα, όπως λέει ο Περικλής, ήταν παίδευσις πάσης της Ελλάδος. Γιατί η Αθήνα δίδασκε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας επενδύσαμε στην παιδεία.

Μέσα στη φτώχεια χτίσαμε σχολεία. Μέσα στις καταστροφές και τις στάχτες δημιουργήσαμε πανεπιστήμια. Και σήμερα, σε καιρούς ρευστούς, σε καιρούς ταραγμένους ακόμη και πολύ κοντά μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον κόπο και τον αγώνα των νέων ανθρώπων.

Γιατί τελικά η αριστεία είναι εκείνη που μάς οδηγεί μπροστά. Η βράβευσή σας είναι το ελάχιστο αντίδωρο προς εσάς, που προσπαθείτε και μοχθείτε καθημερινά. Απέναντι στην απαισιοδοξία που συχνά διαπερνά την εποχή μας, η δική σας προσπάθεια μάς δίνει λόγο να πιστεύουμε στο αύριο. Χαίρομαι που βλέπω στα πρόσωπά σας το χαμόγελο της ελπίδας. Γιατί στις αβέβαιες μέρες που διανύουμε η πραγματική εγγύηση είναι η παιδεία. Οφείλουμε να συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, στην πηγή της δύναμής μας.

Και αν ήθελα να συνοψίσω αυτά που είπα και ενδεχομένως ακόμη και αυτά που ακούστηκαν ή αυτά που θα ακουστούν σε αυτή την ωραία τελετή, σε αυτή την ωραία εκδήλωση, θα περιόριζα την ομιλία μου σε ελάχιστο στίχους, που λένε πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο διδακτικά, πολύ πιο γοητευτικά, το ίδιο νόημα, με τη γραφίδα και το πνεύμα του Κωστή Παλαμά. Ας τον ακούσουμε:

Πολεμάς να στυλώσεις, κυβερνήτη,

με τα καράβια και με τα φουσάτα

της Πολιτείας το σαλεμένο σπίτι.

Του κάκου ιδρώνεις, έμπα σ’ άλλη στράτα,

το νου μας πρώτα στύλωσε και χτίσε,

και πρώτ’ απ’ όλα αλφαβητάρι κράτα.

Σήμερα εδώ, τα παιδιά που βραβεύονται, η Eurobank που τα βραβεύει, όλοι εμείς που με την παρουσία μας τιμούμε αυτή την εκδήλωση, κρατάμε το πιο πολύτιμο και πιο αποφασιστικό όπλο που είχε ποτέ ο ελληνισμός: Το αλφαβητάρι. Και χάρη σ’ αυτό το αλφαβητάρι, πρόκοψε και προόδευσε η Ελλάδα, χάρη στο πνεύμα της παιδείας, διακρίθηκαν Ελληνίδες και Έλληνες.

Και αυτή η αναγνώριση που απονέμεται εδώ σήμερα, δεν είναι μόνο για να ικανοποιήσει τους βραβευμένους. Είναι, κυρίες και κύριοι, για να καταπολεμήσει και μία πληγή, για να πούμε και τα δυσάρεστα και τις παρενέργειες, για να καταπολεμήσει μέσω της αναγνώρισης μία πληγή που μαστίζει την κοινωνία μας και που είναι η πληγή του φθόνου. Η αναγνώριση είναι το αντίδοτο στον φθόνο.

Η αναγνώριση της επιτυχίας και η επιβράβευσή της είναι η καταπολέμηση του φθόνου. Διότι πάνω στην επιτυχία των άλλων, οι υπόλοιποι μπορούν να διακρίνουν τη δυνατότητα για άμιλλα, οι υπόλοιποι μπορούν να παραδειγματίζονται. Και ο φθόνος δεν είναι για να προκαλείται από την επιτυχία των άλλων, αλλά το κοινό χειροκρότημα και το παράδειγμα και η μίμηση.

Σας συγχαίρω πρωτίστως γιατί προσφέρετε ένα παράδειγμα για μίμηση. Και όλοι μαζί καταπολεμάτε μια μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας, τη μάστιγα του φθόνου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ