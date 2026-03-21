Τασούλας: Από τον Όμηρο έως σήμερα η ελληνική ποίηση είναι ένα ακατάπαυστο επίτευγμα

Την πεποίθησή του ότι η νεοελληνική ποίηση είναι ένα διανοητικό θαύμα εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

«Η ποίηση του Καβάφη, του Σεφέρη, του Ρίτσου, του Ελύτη, του Καρυωτάκη, του Παλαμά, του Σικελιανού και τόσων άλλων ποιητών, παλαιών και νέων, διαθέτει ένα βάθος τουλάχιστον τριών χιλιάδων ετών» επισημαίνει προσθέτοντας ότι «από τον Όμηρο έως σήμερα η ελληνική ποίηση είναι ένα ακατάπαυστο επίτευγμα που επιστρατεύει τις ίδιες λέξεις, αξιοποιεί τις ίδιες μεθόδους και γοητεύει με τον ίδιον τρόπο».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ποίηση διαμορφώνει πρότυπα ερμηνείας και συνομιλεί με τις προκλήσεις κάθε εποχής. «Περιέχει συμπυκνωμένη σοφία στην οποία μπορούμε να ανατρέχουμε διαρκώς. Γι’ αυτό ακριβώς η ποίηση δεν προσφέρεται μόνο για πνευματική τέρψη, αλλά αποτελεί θεμέλιο της διανοητικής εξέλιξης και της μόρφωσης», σημειώνει.

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε καιρούς αβεβαιότητας, η ποίηση παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, τη σκέψη, τη δημοκρατία, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτών με κριτική σκέψη, αισθητική παιδεία και συνείδηση του κοινού μας πεπρωμένου», κατέληξε ο κ. Τασούλας.

Κωνσταντίνος Τασούλας

