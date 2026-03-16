Τάκης Θεοδωρικάκος: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό, 910 επενδύσεις, 2,5 δισ. ευρώ με 15000 νέες θέσεις εργασίας

Σημαντική κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με 915 επενδυτικά σχέδια και προοπτική δημιουργίας 15.000 νέων θέσεων εργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, ενώ 112 νέα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 90 ημερών, δημιουργώντας πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκδήλωση με θέμα «Αναπτυξιακός νόμος, στρατηγικές επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία» που πραγματοποιείται, αυτή την ώρα, στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, βρίσκονται σε υλοποίηση 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των τελευταίων προγραμμάτων του Αναπτυξιακού νόμου εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με κρατική ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ, σε χρόνο αξιολόγησης 90 ημερών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο ταχύτερος στην Ευρώπη για αντίστοιχα προγράμματα.

Όπως επισημάνθηκε, τα μισά από τα επενδυτικά αυτά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα – Μακεδονία και Θράκη – καθώς και το Βόρειο Αιγαίο, με επενδύσεις σε τομείς όπως η χημική και μεταλλευτική βιομηχανία, η μεταποίηση, η βιομηχανία τροφίμων και ο τουρισμός. Τα τρία αυτά καθεστώτα πρόκειται να επαναπροκηρυχθούν άμεσα, με στόχο η διαδικασία αξιολόγησης να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.

Το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% των επιχορηγήσεων υλοποιούνται εκτός Αττικής, ενώ 632 επενδύσεις (70%) κατευθύνονται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη, με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια.

Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Αναπτυξιακών νόμων από το 2008, ύψους 340 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη ανακτηθεί 108 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια προηγούμενων νόμων που δεν υλοποιήθηκαν, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει κρατική ενίσχυση.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: σεβασμός σε κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου» τόνισε ο υπουργός.

Ακόμη, όπως σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 18 νέες στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία τροφίμων, τη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, τη βιομηχανία αλουμινίου, τη βιομηχανία χάρτου, τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς και κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η στρατηγική επένδυση της METLEN στον ‘Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ύψους 295 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου, κρίσιμης πρώτης ύλης για την υψηλή τεχνολογία, τους ημιαγωγούς και την αμυντική βιομηχανία.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται και εμβληματικές επενδύσεις στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών δέσμευσης και διαχείρισης του CO₂, καθώς και πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού εξοπλισμού μέσω του Modernisation Fund. «Δύο μεγάλα θέματα για την ελληνική βιομηχανία είναι πλέον ώριμα για επίλυση και αναμένονται πολύ σύντομα οι οριστικές αποφάσεις για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και το εθνικό χωροταξικό σχέδιο της βιομηχανίας από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος» τόνισε ο υπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, μέσα από την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς ναυπηγικές συνεργασίες.

Στο πεδίο της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής, αναφέρθηκε ότι η χώρα ενισχύει τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με πρωτοβουλίες όπως το AI Factory «Pharos», τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», καθώς και τη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη Giga AI Factory στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, υλοποιείται πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων OpenAI Accelerator σε συνεργασία με την OpenAI, καθώς και πρόγραμμα αναβάθμισης τεχνολογικών και ερευνητικών ινστιτούτων με έργα 370 εκατ. ευρώ.

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των τεχνολογιών αιχμής εντάσσεται και η ανάπτυξη του κλάδου των ημιαγωγών, με τη χρηματοδότηση ύψους 3,63 εκατ. ευρώ του πρώτου Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς, του Hellenic Chips Competence Centre, καθώς και την προετοιμασία εθνικής στρατηγικής για τον συγκεκριμένο τομέα.

Στο πεδίο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επισημάνθηκε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η πλήρης ψηφιοποίηση της αδειοδότησης μέσω της πλατφόρμας OpenBusiness, με 280.000 εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς και περισσότερες από 168.000 διοικητικές ενέργειες, ενώ το σύστημα έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς από τον ΟΟΣΑ ως καλή πρακτική.

Παράλληλα, προωθείται νέο πλαίσιο αδειοδότησης της μεταποίησης, ιδίως στην Αττική, το οποίο αντικαθιστά ένα καθεστώς σχεδόν δύο δεκαετιών και δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους.

Ακόμη, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι, στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα, προβλέπονται περαιτέρω παρεμβάσεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων. Μεταξύ άλλων, αναβαθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας, καταργείται το έντυπο Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και αντικαθίσταται από ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ενώ η γενική γραμματεία Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε ενιαίο εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή κρίσιμων ευρωπαϊκών κανονισμών.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των βιομηχανικών υποδομών προχωρά επίσης η αναβάθμιση 16 υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων με δημόσια χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από σχεδόν δέκα χρόνια εγκρίθηκαν εκ νέου νέα επιχειρηματικά πάρκα, μεταξύ των οποίων στα Οινόφυτα, της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Βόλο και το ThessIntec.

Παράλληλα, προωθείται σχεδιασμός για τη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σιδηροδρομική σύνδεση λιμένων και οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών, στο πλαίσιο των εργασιών της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία και της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέχισε ο υπουργός, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η Εθνική Πολιτική Ποιότητας με στόχο την ενίσχυση του σήματος «Made in Greece» ως διεθνούς δείκτη αξιοπιστίας, ποιότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσα από τη δημιουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Ποιότητας, Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Πιστοποιήσεων και Ελέγχων και την αναβάθμιση των εθνικών οργανισμών τυποποίησης, διαπίστευσης και μετρολογίας.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε γενικότερα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας, σύμφωνα με τα οποία οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 37,9% την τελευταία πενταετία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 5,9% το 2025, ενώ η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3%. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 2% ετησίως τα τελευταία επτά χρόνια, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 36%, ο μέσος μισθός κατά 30%, ενώ έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Πριν ολοκληρώσει την ομιλία του ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον επαγγελματισμό των στελεχών του υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως είπε: «τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του υπουργείου, και ιδιαίτερα η γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και η γενική γραμματεία Βιομηχανίας, έχουν ανεβάσει σημαντικά τον ρυθμό τους και έχουν ανταποκριθεί σε πολλαπλές απαιτήσεις, από την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων μέχρι τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων».

«Η παραγωγικότητα μπορεί και πρέπει να γίνει εθνικό όπλο για την κοινωνία και την ανταγωνιστική οικονομία, που παράγει, που καινοτομεί και εξάγει. Για να είναι η Ελλάδα του 2030 ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο ασφαλής» κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ