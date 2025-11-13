Ταχιάος: Απαντά γιατί έκλεισε το μετρό στη Θεσσαλονίκη – Η ανάρτηση του

Με μια ανάρτησή του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, δίνει απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν ότι έπρεπε να κλείσει για ένα μήνα το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για να γίνουν δοκιμές, ενόψει της λειτουργίας της επέκτασης της γραμμής και προς Καλαμαριά.

Στην ανάρτησή του κάνει αναφορά σε ευρωπαϊκές πόλεις που επίσης χρειάστηκε να σταματήσει η λειτουργία του μετρό για δοκιμή λειτουργίας νέας γραμμής.

«Δεν έχει κλείσει πουθενά μετρό επειδή θα προστεθεί επέκταση, κάνουν δοκιμές που δεν είχαν κάνει πριν τη λειτουργία της βασικής γραμμής Ορίστε, λοιπόν»: γράφει και προσθέτει:

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 🇩🇰

“Πολλοί άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει πολύ γρήγορα τη γραμμή M3 και έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και γνωρίζω ότι θα απογοητεύσουμε αρκετό κόσμο, όταν θα χρειαστεί να διακόψουμε πλήρως τη λειτουργία της γραμμής M3 για δύο εβδομάδες τον Ιανουάριο, προκειμένου να δοκιμάσουμε τη νέα γραμμή μετρό προς Nordhavn, τη γραμμή M4”.

(Henrik Plougmann Olsen, Διευθύνων Σύμβουλος της Metroselskabet σε ανακοίνωση προς τον Τύπο της 13ης Δεκεμβρίου 2019 https://bit.ly/47BuXDO )

Το γεγονός:

Για τις δοκιμές της σύνδεσης M3 με την επέκταση M4 προς το Nordhavn: κλείσιμο της επιβατικής λειτουργίας της γραμμής M3 για 15 ημέρες από την Κυριακή 12 Ιανουαρίου μέχρι την Κυριακή 26 Ιανουαρίου του 2020.

ΜΙΛΑΝΟ

“… Σήμερα τρέχουμε 14 τρένα και πρέπει να δοκιμάσουμε και τα 47 τρένα του στόλου σε ολόκληρη τη γραμμή. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εργασίες με ασφάλεια, η γραμμή πρέπει να κλείσει επειδή οι δοκιμές απαιτούν ολόκληρη τη δομή και τα συστήματα…”.

(Amerigo Del Buono , Διευθυντής λειτουργιών της ATM και Διευθύνων Σύμβουλος της M4 στην Corriere Della Sera της 14ης Φεβρουαρίου 2024 👉https://bit.ly/3LCxeWP )

Το γεγονός:

Στην αυτόματη γραμμή M4 στο Μιλάνο επιλέχθηκε διαφορετική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, έκλειναν διαλειμματικά για μερικές μέρες κάθε φορά από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2024, συνολικά χάνοντας 30 ημέρες επιβατικής λειτουργίας στο διάστημα αυτό. Η μισή γραμμή είχε ανοίξει νωρίτερα με το 1/3 των προβλεπόμενων συρμών σε κυκλοφορία και στο διάστημα των δοκιμών, κάθε φορά που άνοιγαν μετά από τις επί μέρους προσωρινές διακοπές, ανέβαζαν και λίγο το επίπεδο εξυπηρέτησης της γραμμής προσθέτοντας νέα τρένα.

Η αλήθεια για την Θεσσαλονίκη 🇬🇷 :

Κάθε επέκταση αυτόματου δικτύου απαιτεί διαφορετική στρατηγική:

Νέος κλάδος που προστίθεται στην βασική γραμμή (δηλαδή όχι γραμμική επέκταση),

διαφορετικές συμβάσεις (6 στην περίπτωση της Καλαμαριάς),

διαφορετικά συστήματα,

15 νέοι (αναβαθμισμένοι σε σχέση με τους πρώτους 18) συρμοί, οι 6 από τους οποίους πρέπει να έχουν (για λόγους αποπληρωμής από το #ΕΣΠΑ) παραληφθεί και τεθεί σε λειτουργία μέχρι 31/12/25,

υποχρέωση εκ νέου πιστοποίησης όλου του δικτύου, είναι οι παράμετροι που επέβαλαν την επιλογή της διακοπής σε δύο φάσεις, με μέγιστη διάρκεια καθεμιάς, ενός μηνός.

Όσο για το τι δοκιμάζεται, η φωτογραφία από τα monitors του Κέντρου Ελέγχου μιλάει μόνη της».

