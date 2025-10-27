Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς της ΣΣΑΣ επέδωσε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας

Στην τελετή ορκωμοσίας των νέων αξιωματικών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά την άφιξή του τον υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο διοικητής της ΣΣΑΣ, ταξίαρχος Πέτρος Κουριδάκης.

Στη συνέχεια ο κ. Τασούλας επέδωσε τα ξίφη σε 79 νέους αξιωματικούς ελληνικής υπηκοότητας, εκ των οποίων 44 γυναίκες και 35 άνδρες.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: Γ.Τ. ΠτΔ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

