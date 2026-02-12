Τα δώρα που δέχτηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί το 2025 – Δείτε την λίστα

Η προεδρία της κυβέρνησης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο δώρων που δέχτηκαν το 2025 σε επίσημες συναντήσεις τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί και υφυπουργοί.

Όπως επισημαίνεται τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της προεδρίας της κυβέρνησης, καταχωρίζονται δε σε Ειδικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο εφόσον:

-Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα 200 ευρώ,

-Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και 200 ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της κυβέρνησης ή ο υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου,

-Πρόκειται για αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ανεξάρτητα από την αξία τους.

Αναλυτικά τα δώρα:

1: «Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 – Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

2: «Παραδοσιακά βάζα σε 3 διαφορετικά μεγέθη» – 10.12.2025 – Δωρητής: Ahmed Attaf, Υπουργός Εξωτερικών Αλγερίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

3: «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm Χ 200cm) από μαλλί» – 13.01.2025 – Δωρητής: Mοhammed Bin Soilman Al Saud, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

4: «Δύο (2) μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Volodimir Zelenski, Πρόεδρος Ουκρανίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

5: «Απεικόνιση του Αγίου Τάφου σε χαλκογραφία με αλαβάστρινη κορνίζα» – 30.03.2025 – Δωρητής: Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

6: «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21εκ» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

7: «Ασημένια Εικόνα» – 19.10.2025 – Δωρητής: Θεόφιλος Γ΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών.

8: «Καραβάκι σε ξύλινη βάση μέσα σε plexi glass» – 12.02.2025 – Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών.

9: «Κάνθαρος, επάργυρο χάλκινο αντίγραφο αγγείου αρχών 3ου αιώνα π.Χ.» – 20.02.2025 – Δωρητής: Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών.

10: «Κάδρο με γραμματόσημα 160th anniversary of International Telecommunication Union» – 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

11: «Πίνακας με φιγούρα» – 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

12: «Ορυκτό πέτρωμα – Γύψος ποικιλία σελενίτη – Μεταλλείου του Λαυρίου» – 30 10 2025 – Δωρητής: ΕΑΓΜΕ – Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

13: «Ξίφος με θήκη» – 27 07 2025 – Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

14: «Χαλί» – 23 10 2025 – Δωρητής: Muhammad Aamar Aftab Qureshi, Πρέσβης Πακιστάν. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

15: «Αναμνηστικό γλυπτό μέσα σε θήκη plexi glass» – 19 – 21.10.2025 – Δωρητής: Υπουργός Κατασκευών και Οικισμού Ιράκ, κ. Hussein Abid AlAmeer. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

16: «Μικρό χαλί tintura wove (80X50), με παράσταση» – 19 – 21.10.2025 – Δωρητής: Υπουργός Εξωτερικών Αλβανίας. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

17: «Αναμνηστικό δώρο: βάζο και μαντήλι» – 11.12.2025 – Δωρητής: Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν κ. Malek Hossein Givzad. Αποδέκτης : Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού.

18: «Αγαλματίδιο με θέμα Εγκυμονούσα» – Μάρτιος 2025 – Δωρητής: Γεώργιος Πετρίδης, Γλύπτης. Αποδέκτης: Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

19: «Ζωγραφική σε καμβά» – 31.01.2025-02.02.2025 – Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού.

20: «Ζωγραφική σε νοβοπάν με χρήση χαρτοπολτού» – 31.01.2025- 02.02.2025 – Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού.

21: «Πιστό αντίγραφο – μινιατούρα του κτηρίου της εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ συνοδευόμενο από χρυσό μετάλλιο με απεικόνιση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.» – 01.10.2025 – Δωρητής: Nguyen Duc Hai, Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετναμ. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας.

22: «Γυάλινο αγαλματίδιο που αναπαριστά αετό» – 18.09.2025 – Δωρητής: Li Xi, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας.