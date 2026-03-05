Τ. Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον στρατηγικής αμηχανίας

Tην αντίδραση της Άγκυρας σχετικά με τους Patriot στην Κάρπαθο και το ότι ορισμένοι κύκλοι επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός κλήθηκε να σχολιάσει στην εκπομπή «Ναι, μεν Αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής ΝΔ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε χαρακτηριστικά “Αντιλαμβάνεστε ότι αν συζητούσαμε λίγο καιρό πριν και λέγαμε ότι θα έρθει η στιγμή όπου η Ελλάδα θα έχει τοποθετήσει Patriot στην Κάρπαθο, ένα νησί που οι Τούρκοι θεωρούν ότι πρέπει δήθεν να αποστρατιωτικοποιηθεί και ότι ταυτόχρονα θα είχαμε στείλει δυο φρεγάτες στα ανοικτά της Κύπρου και 4 F-16 στα κυπριακά αεροδρόμια, δεν θα το πίστευε κανένας. Θα συμφωνήσετε νομίζω και εσείς. Η Ελλάδα λοιπόν, δεν κάνει κάτι για να δημιουργήσει τετελεσμένα. Η Ελλάδα πάνω από όλα σχεδιάζει την αμυντική της πολιτική χωρίς να ρωτά και να συμβουλεύεται τρίτους. Ασκεί την πολιτική που η ίδια θεωρεί συμφέρουσα για το εθνικό συμφέρον, πάντα στη γραμμή του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό στις συνθήκες. Και αν το δούμε πρακτικά σήμερα, η Ελλάδα τι κάνει; Δείχνει για άλλη μια φορά στην πράξη ότι είναι πόλος σταθερότητας στο πεδίο. Και δείτε λίγο το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα λοιπόν, με απόφαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη τι έχουμε; Η χώρα μας έχει υψώσει σημαία και κάνει προβολή ειρηνικής ισχύος σε μία ζώνη από την Αδριατική, ουσιαστικά από το Ιόνιο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ως το τέλος της συριακής ενδοχώρας, με βάση τις δυνατότητες που έχουν τα πλοία μας και ο Κίμωνας. Άρα, λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έτσι αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχει ρόλο και λόγο στην περιφερειακή σταθερότητα, όχι θεωρητικά“.

Αναφορικά τώρα με το γεγονός πως η τουρκική πλευρά στην ανακοίνωσή της ότι όπως χθες, έτσι και σήμερα, προστατεύει το ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο, όπως την αποκαλεί, επισήμανε “Η Τουρκία σήμερα βρίσκεται ενώπιον στρατηγικής αμηχανίας. Μην έχετε αμφιβολία για αυτό, διότι δεν περίμενε ούτε η Ελλάδα να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία σε χρόνο μηδέν και να είναι παρούσα στο πεδίο στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε περίμενε να δει ότι οι Ισραηλινοί και οι Αμερικάνοι θα σφυροκοπούν το Ιράν. Σας θυμίζω ότι η ίδια έχει προνομιακές σχέσεις. Έχει καλές σχέσεις με την Τεχεράνη εδώ και πολλά χρόνια. Το γνωρίζετε (…)”.

Σε ερώτηση τώρα που αφορά τους Patriot και για το αν πήγαν στην Κάρπαθο για να μείνουν, απάντησε “Ακούστε. Οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ δεν είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Αν παραστεί ανάγκη οι Patriot να συνεχίσουν να μένουν εκεί, θα μείνουν. Αν προκύψει κάποιος άλλος λόγος και χρειαστεί να μετακινηθούν κάπου αλλού, ή να επιστρέψουν στη βάση τους, αυτό δεν είναι κάτι που αφορά την Τουρκία, ούτε το δημόσιο διάλογο“.

Τέλος, ερωτηθείς να σχολιάσει τη χθεσινή αποστροφή του κ. Βελόπουλου στη συζήτηση στη Βουλή που είπε ότι τα F-16 πρέπει να μείνουν στην Κύπρο, ο κ. Χατζηβασιλείου απάντησε το εξής “Κοιτάξτε, να κάνουμε τώρα διαγωνισμό στην πατριδοκαπηλία, έχει ενδιαφέρον. Θυμίζω δε ότι ο κ. Βελόπουλος, όπως και άλλοι που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα, κατηγορούσαν την κυβέρνηση αυτή ότι δήθεν είναι υποχωρητική απέναντι στην Κύπρο και την έχει αφήσει στην τύχη της (…). Αυτοί λοιπόν τώρα, όπου η κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση, όπως επαναλαμβάνω απόφαση εθνικής ευθύνης να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία στο πεδίο, είτε σιωπούν, είτε ξεκινούν ένα νέο διαγωνισμό λαϊκισμού. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί. Ξαναλέω, οι αμυντικοί σχεδιασμοί δεν είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία με μέσα αμυντικά, δείχνει ότι η Ελλάδα είναι πράγματι δύναμη σταθερότητας και τιμά την ηθική και ιστορική της υποχρέωση ως εγγυήτριας δύναμης κατά το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας“.