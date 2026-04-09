Τ. Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχομαι για μια πράξη η οποία δεν έγινε ποτέ – Σημαντικές αντιφάσεις στη δικογραφία

Στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο πρώην υφυπουργός, Τάσος Χατζηβασιλείου στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «στην πραγματικότητα ελέγχεται για μια πράξη η οποία δεν έγινε ποτέ».

Εξήγησε ότι «πρόκειται για ένα νέο ζευγάρι αγροτών που αιτήθηκε την έγκριση των αιτήσεων μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο κατατέθηκε νόμιμα και τελικά οι υπηρεσίες το απέρριψαν». Σχετικά με τη δικογραφία, επισήμανε ότι «παρατηρούνται ορισμένες σημαντικές αντιφάσεις».

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι «η παράβαση καθήκοντος προϋποθέτει δυο πράγματα: την τέλεση μιας παράνομης πράξης και την παραγωγή ζημιάς».

Συμπλήρωσε ότι «η ίδια δικογραφία τονίζει ότι ούτε έγιναν προπαρασκευαστικές πράξεις, ούτε εκτελέστηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ούτε είχαμε καμία απόπειρα τέλεσης παράνομης πράξης, αλλά ούτε και ζημιώθηκε στο ελάχιστο το οικονομικό και οποιοδήποτε άλλο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για «νομικούς ακροβατισμούς για τους οποίους θα τοποθετηθεί αρμοδίως».

«Επιμένω ότι έχει έωλες και αβάσιμες εικασίες αυτό το κείμενο. Σέβομαι τη δουλειά των εισαγγελικών λειτουργών και τιμώ την εισαγγελική αρχή στη χώρα μας, σε αυτή την εθνική, την ευρωπαϊκή. Αλλά ως πολίτης που θίγεται, έχω κάθε δικαίωμα να εκφράζω τις αντιρρήσεις μου και να το κάνω μάλιστα με επίσημο τρόπο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, διασαφήνισε ότι δεν θα ήθελε να μπει στη λογική «σκοπιμότητας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προτιμά να εστιάσει στη δικαστική περιπέτεια η οποία ξεκινά». Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου εξαπέλυσε δριμεία κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία περισσεύουν».