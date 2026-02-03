MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη, στόχος η εφαρμογή του από το 2027

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο θα προεδρεύσει σήμερα, Τρίτη, στις 12:00 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, θέτοντας παράλληλα την αφετηρία των διαδικασιών για την έναρξη του εθνικού διαλόγου.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις μεταρρυθμίσεις – προκλήσεις που έχει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στην ομιλία του: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων».

Έτσι, η ώρα του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο φαίνεται πως έχει φτάσει, με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να έχει προαναγγείλει, μάλιστα, την εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2027-28, για τους μαθητές της Α’ Λυκείου.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, την περασμένη Κυριακή, η κ. Ζαχαράκη είχε θέσει τον Φεβρουάριο ως τον μήνα κατά τον οποίο θα εκκινήσει ο εθνικός διάλογος, ενώ είχε γνωστοποιήσει ότι έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και τη νέα Τράπεζα Θεμάτων.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης, όπως είχε δηλώσει, είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, «με περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση».

Πιο συγκεκριμένα, για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η κ. Ζαχαράκη είχε αναφέρει ότι η πρόταση του υπουργείου θα στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως όλον και όχι αποσπασματικά μόνο τις εξετάσεις.

Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι οι εξής:
-Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, «ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων».

-Τη σχολική ζωή, «γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα».

-Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, «με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους».

-Τις υποδομές (σχολικές και ψηφιακές), «που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί».

-Τη διακυβέρνηση του συστήματος, «με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης

