MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη για τη λειψυδρία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Θα ανακοινωθούν μέτρα τις επόμενες εβδομάδες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.

Κυριάκος Μητσοτάκης Λειψυδρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Τσιτσιπάς: “Να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ρόδος: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες και αυγά σε εργαζόμενους στην καθαριότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Έπαρση της σημαίας του ΟΗΕ στον βράχο της Ακρόπολης για τα 80 χρόνια του Οργανισμού – Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Καστοριά: Άνδρας σε αμόκ πετούσε 50ευρα σε περαστικούς από το μπαλκόνι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης δικάζεται για βιασμούς και απόπειρα βιασμού: “Ήταν χειριστικός και την τρομοκρατούσε”

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Βρισηίδα Ανδριώτου: Ο influencer είναι δουλειά – Κόβουμε τιμολόγια, μας ελέγχει η εφορία