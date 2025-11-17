Συσκέψεις με Περιφερειάρχες και Πρυτάνεις συγκαλεί ο Γκιουλέκας στο ΥΜΑΘ ενόψει νέας βαλκανικής πρωτοβουλίας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, η οποία αφορά τη διοργάνωση περιοδείας στα Βαλκάνια, σε συνεργασία με φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, συγκαλεί αυτή την εβδομάδα δύο σημαντικές συσκέψεις με Περιφερειάρχες και Πρυτάνεις.

Η πρώτη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Διοικητήριο, με τη συμμετοχή των Περιφερειαρχών Μακεδονίας και Θράκης. Ακολουθεί, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 17:30, επίσης στο Διοικητήριο, η συνάντηση με τους Πρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσα από ένα πλαίσιο συναντήσεων και συμπράξεων μεταξύ φορέων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και επιμελητηρίων της Μακεδονίας και της Θράκης με αντίστοιχους οργανισμούς των όμορων χωρών, όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, η Αλβανία και η Ρουμανία.