MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ως «σκηνοθέτη- ενορχηστρωτή του γαλάζιου σκανδάλου», χαρακτηρίζει με σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία το Μέγαρο Μαξίμου, βασίζοντας τον ισχυρισμό της στο γεγονός της παραδοχής εκ μέρους του κ. Σκέρτσου ότι η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «γνώριζε τα πάντα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταρρίπτει κάθε δικαιολογία της ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δεν μιλάμε για αμέλεια ή ανικανότητα.

Όχι μόνο ήξεραν, όχι μόνο συγκάλυπταν, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, έβγαζαν εγκυκλίους για να περιορίζονται οι έλεγχοι και να πλουτίζουν τα γαλάζια παιδιά με εικονικές δηλώσεις, πίεζαν για την αποδέσμευση ΑΦΜ και υποκλίνονταν στους «Μαγειρίες», τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» του κυκλώματος.

Απαιτούμε ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μυλωνάκης να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να πουν στον ελληνικό λαό τι γνώριζαν. Και φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη.

Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή και ευθύνη: Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος.

Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί άλλο τη διαφθορά και την αλαζονεία. Η μόνη απάντηση είναι λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε έντιμη και προοδευτική κατεύθυνση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 17 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ταχιάος: Tο φαινόμενο της ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ επιβατών στο μετρό θα αντιμετωπιστεί αμέσως

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΕ Άρης: Χειρουργήθηκε ο Καντεβέρε – Τα νεότερα για τους υπόλοιπους τραυματίες

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης το παράκανε με το μαλλί που έβαλε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Σοκάρει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: Έπεσα στον γκρεμό και ευτυχώς πήρε τούμπες το αμάξι, αλλιώς δεν ξέρω αν θα υπήρχα