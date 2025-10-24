ΣΥΡΙΖΑ: Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως «σκηνοθέτη- ενορχηστρωτή του γαλάζιου σκανδάλου», χαρακτηρίζει με σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία το Μέγαρο Μαξίμου, βασίζοντας τον ισχυρισμό της στο γεγονός της παραδοχής εκ μέρους του κ. Σκέρτσου ότι η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «γνώριζε τα πάντα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταρρίπτει κάθε δικαιολογία της ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δεν μιλάμε για αμέλεια ή ανικανότητα.

Όχι μόνο ήξεραν, όχι μόνο συγκάλυπταν, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, έβγαζαν εγκυκλίους για να περιορίζονται οι έλεγχοι και να πλουτίζουν τα γαλάζια παιδιά με εικονικές δηλώσεις, πίεζαν για την αποδέσμευση ΑΦΜ και υποκλίνονταν στους «Μαγειρίες», τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» του κυκλώματος.

Απαιτούμε ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μυλωνάκης να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να πουν στον ελληνικό λαό τι γνώριζαν. Και φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη.

Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή και ευθύνη: Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος.

Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί άλλο τη διαφθορά και την αλαζονεία. Η μόνη απάντηση είναι λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε έντιμη και προοδευτική κατεύθυνση», αναφέρει χαρακτηριστικά.