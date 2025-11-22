MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Τελικά τι έγινε με τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια που επιλέγουν την Ελλάδα που μας έλεγαν από την κυβέρνηση;

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει «φωστήρες» τα στελέχη της κυβέρνησης που τα τελευταία χρόνια επεξεργάζονται και υποστηρίζουν την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, με αφορμή την απόρριψη των νομικών σχολών Keele και York από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Οι «φωστήρες» της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης, οι άριστοι της νεοφιλελεύθερης προχειρότητας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήρθαν αντιμέτωποι με την πραγματική ζωή μετά την απόρριψη των νομικών σχολών των πανεπιστημίων του Κeele και του York, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η Αρχή αξιολόγησε τις προτάσεις βάσει κριτηρίων ποιότητας και περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, αποτελεσμάτων, υποδομών, προσωπικού.

Και έκρινε αυτές τις δύο προτάσεις «μετεξεταστέες» για του χρόνου.

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, που επιδιώκει να διακριθεί στο πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, είχε προωθήσει με αδιαφανείς διαδικασίες-εξπρές την αδειοδότηση λειτουργίας τεσσάρων ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Κι ενώ είχε αναστείλει την λειτουργία της Νομικής Σχολής στο δημόσιο πανεπιστήμιο της Πάτρας, που είχε ιδρυθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το επιχείρημα ότι έχουμε πολλούς νομικούς, δεν θεώρησε πρόβλημα να προκρίνει τις νομικές σχολές των ιδιωτικών φορέων. Και θέλει να μας πείσει ότι στηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση.

Τελικά τι έγινε με τα κορυφαία πανεπιστήμια που επιλέγουν την Ελλάδα που μας έλεγαν από την κυβέρνηση; Που είναι; Ποια είναι;

ΣΥΡΙΖΑ

