ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρως ενσωματωθεί στο δόγμα του Τραμπισμού και του “drill baby drill”

«Είμαστε για μια ακόμα φορά μάρτυρες ενός επικοινωνιακού ορυμαγδού από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την υπογραφή σήμερα των συμφωνιών με την Chevron και την HelleniQ Energy για έρευνα και πιθανή εξόρυξη υδρογονανθράκων στις περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου και της Κρήτης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι η ίδια κυβέρνηση που κάθεται εδώ και επτά χρόνια πάνω στις ώριμες παραχωρήσεις σε ExxonMobil και HelleniQ Energy στην Κρήτη, συμβάσεις υπογεγραμμένες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με εξασφάλιση και της δημόσιας παρουσίας μέσω του δημόσιου ελέγχου των ΕΛΠΕ, για τις οποίες δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα (εκτός από την παραχώρηση του ελέγχου των ΕΛΠΕ στον ιδιώτη μέτοχο). Είναι η ίδια κυβέρνηση, που επέτρεψε στους αντιπροσώπους του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, να μειώσουν τη συμμετοχή του Δημοσίου στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο από 25% σε 10% χωρίς αντάλλαγμα, κάτι που εγείρει ακόμα και ερωτήματα περί απιστίας σε βάρος του Δημοσίου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας ότι «προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα: Πού πήγαν τα μεγάλα λόγια για πράσινη ενέργεια του κ. Μητσοτάκη; Πού πήγε η ατζέντα του ‘πρωτοπόρου στην Ευρώπη για την πράσινη ανάπτυξη’ και την ανάγκη διακοπής των ορυκτών καυσίμων; Υπάρχουν, άλλωστε, οι σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ τα προηγούμενα χρόνια».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρως ενσωματωθεί στο δόγμα του Τραμπισμού και του ‘drill baby drill’, ξεχνάει τη Συμφωνία των Παρισίων, ξεχνάει την κλιματική ουδετερότητα, την κλιματική κρίση, την ανθεκτικότητα των κοινωνιών, όπως ξέχασε τις ενεργειακές κοινότητες και τη δίκαιη μετάβαση», καταλήγει η ανακοίνωση.