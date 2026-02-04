MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθούν απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους, με δύο στελέχη του Λιμενικού να έχουν επίσης τραυματιστεί, γεννά ταυτόχρονα θλίψη για τον άδικο θάνατο τόσων ψυχών και οργή για μια πρακτική που συστηματικά αναπαράγει θανάτους, πόνο και δυστυχία στα ελληνικά νερά», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις πέρα από κάθε αμφιβολία, ειδικά μετά την όξυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της, αλλά και της ρητορικής της, η οποία εκτός των άλλων κινδύνων ευνοεί ξενοφοβικές λογικές που απαξιώνουν έως και την ανθρώπινη ζωή», σημειώνει, τονίζοντας πως «τα ερωτηματικά είναι πολλά και πιεστικά».

«Η έρευνα πρέπει να είναι διεξοδική και σύντομα να δώσει ακριβείς και ξεκάθαρες απαντήσεις για τα γεγονότα αυτής της δραματικής νύχτας, ώστε να αποδοθούν και ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και απευθύνει τα εξής ερωτήματα:

«Ήταν θέμα χρόνου τελικά να συμβεί το “κακό” ή ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής; Υπήρξαν λανθασμένες επιλογές; Αποκλείεται μια περίπτωση push-backs, τα οποία είναι παράνομα, καταδικαστέα και θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή;».

«Σε κάθε περίπτωση, η απουσία νόμιμων και ασφαλών οδών μετανάστευσης και ασύλου δημιουργεί το περιβάλλον των επισφαλών μετακινήσεων, των δικτύων εκμετάλλευσης ανθρώπων, των ναυαγίων και των χαμένων ζωών. Η εμπρηστικού χαρακτήρα αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ εκδηλώνεται σε μια περίοδο που, δυστυχώς, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί το μεταναστευτικό θεσμικό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να παρέμβει στις αιτίες του προβλήματος και επομένως στον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών υπό ακραίες συνθήκες», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, προειδοποιούμε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης».

ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

