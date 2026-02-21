MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κάθε εβδομάδα και μια τραγωδία στις θάλασσες

Φωτογραφία: Intime
Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει το πρόσφατο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά απωλειών στη θάλασσα αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιτήρησης, τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Στο κείμενο της ανακοίνωσης υπογραμμίζεται η ανάγκη για θεσμική λογοδοσία, για ασφαλείς οδούς και για μια πολιτική που θα διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Κάθε εβδομάδα και μια τραγωδία στις θάλασσες Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης, με πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει αποτύχει να διασφαλίσει ασφαλείς διόδους, συντονισμένη ευρωπαϊκή ευθύνη και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για την επάρκεια των μηχανισμών επιτήρησης και έγκαιρης διάσωσης, για τον επιχειρησιακό συντονισμό και για τη συνολική στρατηγική που ακολουθεί. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να βλέπουμε και μια τραγωδία να αντιμετωπίζεται ως φυσικό φαινόμενο, χωρίς πολιτική λογοδοσία. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι νομική και ηθική υποχρέωση. Οι συνεχείς απώλειες εκθέτουν τη χώρα και επιβάλλουν αλλαγή πορείας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο”.

ΣΥΡΙΖΑ

