ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για Predator: Η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους μαφίας

Στην «αποκάλυψη, από “Το Βήμα”, της λίστας που συνέταξε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το κατασκοπευτικό λογισμικόPredator», αναφέρεται, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζοντας ότι «δεν δείχνει μόνο το μέγεθος του σκανδάλου των υποκλοπών: Αποκαλύπτει, επιπλέον, ότι η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους αλληλοεκβιασμών, δηλαδή με όρους Μαφίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «στη λίστα της Αρχής περιλαμβάνονται υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι σύζυγοί τους, στελέχη της αντιπολίτευσης, δικαστικοί, διευθυντές εφημερίδων, επιχειρηματίες και πρόσωπα από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα περιλαμβάνει τα ονόματα των Ν. Δένδια, Άδ. Γεωργιάδη, Μ. Βορίδη, Γ. Γεραπετρίτη, Αντ. Σαμαρά, Θ. Πλεύρη, Β. Κικίλια, Όλγας Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαθανάση, Δ. Αβραμόπουλο, Αλ. Σδούκου, Βασιλικής Βλάχου (εισαγγελέας της ΕΥΠ), Χρ. Μπαρδάκη (οικονομικός εισαγγελέας) και πολλούς άλλους ακόμα. Επιπλέον, περιλαμβάνει ονόματα υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιακούς τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν σε υπουργούς ή υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη, όπως και τηλέφωνα εκδοτικών επιχειρήσεων».

Τονίζει, δε, πως «το γεγονός ότι όσοι και όσες περιλαμβάνονται στη λίστα της Αρχής ήταν ενήμεροι επισήμως μέσω επιστολής από τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο της Αρχής, Κ. Μενουδάκο, αλλά ελάχιστοι έχουν κινηθεί νομικά, προκαλεί κυριολεκτικά σοκ. Και προφανώς, στους ελάχιστους δεν υπάρχει ούτε ένας υπουργός ή βουλευτής της ΝΔ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει τη διαφορετική στάση που κράτησαν «οι βουλευτές πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη και Χρήστος Σπίρτζης που κινήθηκαν νομικά».

«Λίγες μέρες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταδίκασε τους τέσσερις εμπλεκόμενους με την εταιρεία που κατείχε το παράνομο λογισμικό, η δημοσιοποίηση της λίστας θέτει νέα δεδομένα στη δυσώδη αυτή υπόθεση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλο αυτό το παρακμιακό σκηνικό, που υπονομεύει ευθέως το ίδιο το πολίτευμα της χώρας. Ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και ο ίδιος θα λογοδοτήσει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.