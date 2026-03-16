MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αναληθές Πόθεν Έσχες Στρατινάκη, άριστα!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο «ανακριβές πόθεν έσχες της ‘Αννας Στρατινάκη», αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Κάποιοι έλεγαν ότι υπερβάλλουμε όταν λέγαμε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Ε, είναι Δευτέρα και έχουμε ήδη νέο γαλάζιο σκάνδαλο: όπως αποκαλύπτεται, η πρώην Γενική Γραμματέας Εργασίας, ‘Αννα Στρατινάκη, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, απέκρυψε εισοδήματα δηλαδή, για ποσό το οποίο συνολικά αγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ! Για το ίδιο αδίκημα ελέγχεται και ο σύζυγός της, για ποσό ‘μόλις’ 700 χιλιάδων ευρώ. Και οι δύο αναμένεται να ελεγχθούν και ποινικά για κακουργηματική ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης».

Ακολούθως θύμιζε: «Η ‘Αννα Στρατινάκη είναι πολιτικό πρόσωπο, που εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου με τα 73 εκατ. ευρώ για προγράμματα κατάρτισης. Διορίστηκε Γενική Γραμματέας με εμπιστοσύνη από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς της ΝΔ, ενώ τοποθετήθηκε στη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ. Τι έχουν να πουν τώρα όλοι εκείνοι που ορκίζονταν στην ‘αριστεία’ της ΝΔ, που αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, πως είναι αριστεία στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά;».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο: «Για το ίδιο αδίκημα, υποβολής ανακριβών δηλώσεων πόθεν έσχες, ύψους μάλιστα 3,2 εκατ. ευρώ, ελέγχεται κι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος. Όπως είχαμε τονίσει από την αρχή των σχετικών αποκαλύψεων, ο κ. Παναγόπουλος οφείλει έστω και τώρα να παραιτηθεί, γιατί με την εμμονή του να παραμένει στην ηγεσία της κορυφαίας συνδικαλιστικής ένωσης της χώρας δυσφημεί το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η μεγάλη συμμετοχή στις χθεσινές εκλογές δείχνει πως ο παλμός των δημοκρατικών πολιτών χτυπά δυνατά στο ΠΑΣΟΚ

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Όσκαρ 2026: Η συγκινητική εμφάνιση της Barbra Streisand και το αφιέρωμα στον Robert Redford που συγκλόνισε το κοινό

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν: Ο νέος ανώτατος ηγέτης γλίτωσε από τους πυραύλους λίγα λεπτά πριν την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Πύργος: Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Αντώνης Γούναρης: Αγωνιούσα πέντε ημέρες για τον γιο μου – Όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο μου έφυγε το άγχος