ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αν δεν υπάρξει συστράτευση στον προοδευτικό χώρο, τότε το κενό θα το καλύψουν άλλες δυνάμεις

Έντονη κριτική στη κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, από την τραγωδία στη Χίο μέχρι την συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ασκεί στην απόφασή της η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συνεδρίασε χτες.

«Η δήθεν κεντρώα κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οξύνει την αντιμεταναστευτική πολιτική της, αλλά και τη ρητορική της, η οποία εκτός των άλλων κινδύνων ευνοεί ξενοφοβικές λογικές που απαξιώνουν έως και την ανθρώπινη ζωή. Έχει επιλέξει να έχει υπουργό Μετανάστευσης έναν ακροδεξιό εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα και την ίδια ώρα ανέχεται τις απόψεις του επίσης ακροδεξιού αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας υπέρ των παράνομων επαναπροωθήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «πρέπει να σταματήσει αυτό το διαρκές ανθρώπινο δράμα και αυτό θα γίνει μόνο με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στα ανθρώπινα δικαιώματα και με νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης και ασύλου, στο πλαίσιο ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Όσον αφορά τα εργατικά δυστυχήματα, με αφορμή τον θάνατο των πέντε εργατριών στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η ΠΓ κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ πως «αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιλέγει τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση και τη στοχοποίηση των εκπροσώπων των εργαζομένων και συνεχίζει να υποβαθμίζει το μέγεθος του προβλήματος».

Σε ό,τι αφορά την Συνταγματική Αναθεώρηση, κάνει λόγο για «υποκρισία Μητσοτάκη», ο οποίος «αφού καταπάτησε βάναυσα το Σύνταγμα με τις υποκλοπές, με την παραβίαση του άρθρου 86 στις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την εκπρόθεσμη νομοθέτηση του εφαρμοστικού νόμου για την αποσβεστική προθεσμία, με την καταπάτηση του άρθρου 16 για την μετατροπή των κολεγίων σε ΑΕΙ, με μια σειρά αυταρχικών απαγορεύσεων συνταγματικών ελευθεριών, τώρα εμφανίζεται ως επισπεύδων της Συνταγματικής Αναθεώρησης». Και γι΄αυτό το λόγο, η ΠΓ αποφάσισε να μην δοθεί το όριο των 180 ψήφων. «Έτσι θα διασφαλιστεί και ότι δεν θα ανοίξει οποιαδήποτε κερκόπορτα για ασυδοσία, όπως αυτή που επέδειξε στη συνταγματική αλλαγή το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης με μία σειρά αντιδραστικές αλλαγές, όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αναθεωρητική Βουλή είναι η επόμενη. Εκεί θα κριθούμε όλοι και ζητάμε από τους πολίτες να δώσουν εντολή και για προοδευτική κυβέρνηση και για προοδευτική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συναίνεση μετά από τέτοια απαξίωση των συνταγματικών κανόνων και τόσες παραβιάσεις τους», αναφέρει η σχετική απόφαση, ενώ σε παράρτημα παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση, όπως «η αλλαγή του πλαισίου των εξεταστικών επιτροπών (άρθρο 68)», «η απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία και ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας (άρθρο 86)», «η αλλαγή τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με εξασφάλιση συναινέσεων, αποκλείοντας ενδεχόμενο μονοκομματικού ΠτΔ (άρθρο 32)» και «η προστασία οικογένειας και μητρότητας, παιδικής ηλικίας, υποχρέωση του Κράτους για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ, εξασφάλιση στέγης, ειδική προστασία σε ανάπηρους και ευάλωτους, Δημογραφική πολιτική (άρθρο 21)».

Εξάλλου, η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προειδοποιεί ότι σε αυτό το κλίμα γενικευμένης «αδικίας και διαφθοράς», «αν δεν υπάρξει συστράτευση στον προοδευτικό χώρο και ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, που μπορεί να πείσει ότι θα κερδίσει τη ΝΔ, τότε το κενό θα το καλύψουν άλλες δυνάμεις».

Ειδικότερα για το κόμμα Καρυστιανού σχολιάζει πως «η απάντηση στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική, η απαξίωση συνολικά του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού της χώρας και η άρνηση της σημασίας της διάκρισης της Αριστεράς από τη Δεξιά, με επιχειρήματα βγαλμένα από το βαθύ αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο».

«Είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί και σε αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός και το κοινωνικό αποτύπωμα της ενωτικής προοδευτικής του πρότασης οφείλει να είναι ισχυρό», καταλήγει η απόφαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.