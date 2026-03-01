ΣΥΡΙΖΑ: “Ο πρωθυπουργός οφείλει να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο”

“Ο πρωθυπουργός οφείλει να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και να αντιληφθεί ότι η εξωτερική πολιτική ούτε ιδιωτική του υπόθεση είναι, ούτε μπορεί να είναι τόσο κοντόφθαλμη και ανεύθυνη”, τόνισε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίθεση με την εικόνα σοβαρού παράγοντα των διεθνών εξελίξεων που θέλει να δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πραγματικότητα είναι αυτή της τυφλής πρόσδεσης στο άρμα ΗΠΑ-Ισραήλ και στις τυχοδιωκτικές επιδιώξεις του. Το συμφέρον της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ειρήνη και τη σταθερότητα, καθώς και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Αυτή τη φορά θυμήθηκε να το αναφέρει ο πρωθυπουργός, μόνο που αυτό είναι αντίθετο με τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν χθες.

Ο πρωθυπουργός οφείλει να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και να αντιληφθεί ότι η εξωτερική πολιτική ούτε ιδιωτική του υπόθεση είναι, ούτε μπορεί να είναι τόσο κοντόφθαλμη και ανεύθυνη. Όσο για τις αναφορές του Κυρ. Μητσοτάκη στα Τέμπη, του θυμίζουμε ότι τρία χρόνια μετά, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα τόσο για το έγκλημα όσο και για το συντονισμένο σχέδιο συγκάλυψής του. Ούτε η αλήθεια έχει αποκαλυφθεί, ούτε δικαιοσύνη έχει αποδοθεί. Και μετά το έγκλημα των Τεμπών υπήρξε ένα δεύτερο έγκλημα, αυτό της συγκάλυψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαιρετίζει τις χθεσινές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, που διατράνωσαν την απαίτηση όλης της κοινωνίας να στηριχθεί ο αγώνας των γονέων και των συγγενών, να αποκατασταθεί η αλήθεια και να υπάρξει Δικαιοσύνη.

Να σημειώσουμε και κάτι ακόμα:

Πρώτον, ότι οι θριαμβολογίες Μητσοτάκη μετά την επίσκεψή του στον πλημμυρισμένο Έβρο, όπου οι παραγωγοί βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται και οι κάτοικοι τον τόπο τους να καταστρέφεται από πλημμύρες τον χειμώνα και από πυρκαγιές το καλοκαίρι, αποδεικνύουν ξανά πόσο μακριά από την πραγματικότητα βρίσκεται ο πρωθυπουργός. Δεύτερον, ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να νιώθει μόνο ντροπή, ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στα «γαλάζια σκάνδαλα», για το καθεστώς διαφθοράς και διαπλοκής που έχει εγκαθιδρύσει στη χώρα. Και όχι να πανηγυρίζει επειδή έφτιαξε… «ψηφιακό μητρώο για τις υποθέσεις διαφθοράς» και να μιλάει για «περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία». Θα κληθεί ο ίδιος, σύντομα, να λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό.