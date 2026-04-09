ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη και τις υπεκφυγές για ανύπαρκτους τίτλους σπουδών του

Απάντηση στην ανάρτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, δίνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην οποία αναφέρει: «Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη και τις υπεκφυγές, σε ό,τι αφορά τους ανύπαρκτους τίτλους σπουδών του. Επιμένει δηλαδή να παρουσιάζει μια βεβαίωση σπουδών από Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών ως πανεπιστημιακό τίτλο, τούτη τη φορά με το… ακλόνητο επιχείρημα ότι αυτό έγινε δεκτό από τη διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει καταθέσει ήδη τους τίτλους σπουδών του στη Βουλή, όπως ζήτησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όπως οφείλει. Είναι προφανές πως ο κ. Λαζαρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Δεν πρόκειται περί ενός απλού ψέματος: ο κ. Λαζαρίδης είναι απατεώνας εδώ και 20 χρόνια, όπως αποδεικνύεται. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η ‘αριστεία’ του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, που τον διόρισε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης».

Κλείνοντας σημειώνει: «Αν νομίζει ο κ. Λαζαρίδης ότι η ανάρτηση του θα ξεχαστεί λόγω Μεγάλης Εβδομάδας, τους ενημερώνουμε ότι οι εβδομάδες των παθών για την ΝΔ ξεκινούν μετά τις διακοπές. Δεν υπάρχει ούτε ανάσταση, ούτε ανάταξη για το διεφθαρμένο ‘επιτελικό κράτος’».