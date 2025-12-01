ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης και ήξερε και επέτρεψε και ενορχήστρωσε το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Στις 8 Αυγούστου 2022 ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο το Μαξίμου κάνει δημόσια δήλωση για το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών και μας λέει για το θέμα: “δεν το γνώριζα και δεν θα το επέτρεπα ποτέ”», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των υποκλοπών.

Και συνεχίζει:

«Βρισκόμαστε στο τέλος του 2025 και η δίκη για το Predator είναι σε εξέλιξη. Σε αυτή:

Ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ και πρώην γ.γ. Δημόσιας Τάξης Κ. Τσουβάλας παραδέχεται ότι ανέθεσε ο ίδιος επί ΝΔ, συμβάσεις εκατομμυρίων, χωρίς διαγωνισμό, απευθείας στην εταιρεία του Γιάννη Λαβράνου. Μία, μάλιστα, από αυτές τις συμβάσεις, πολλών εκατομμυρίων, πληρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. χωρίς καν να υπάρχουν τα αντίστοιχα τιμολόγια. Επιπλέον, ο Τσουβάλας παρείχε αστυνομική προστασία στον Λαβράνο, πήγε και στη βάφτιση της κόρης του, αλλά κατά τα λοιπά δεν τον πολυξέρει.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης καταθέτει στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα, στελέχη της ΕΥΠ που συνδέονται με το Predator και υπαλλήλους της Intellexa που ξήλωσαν τους σέρβερ της εταιρείας από data center στο Μαρούσι.

Η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) Πηνελόπη Μηνιάτη, ακόμα ένα κοινό θύμα ΕΥΠ – Predator, κατέθεσε πως παρακολουθήθηκε την περίοδο που η Διεύθυνσή της ερευνούσε και τη δολοφονία Καραϊβάζ, είπε ότι γνώριζε στοιχεία από την έρευνα για τον Καραϊβάζ, ότι είχε στο κινητό της απόρρητες πληροφορίες και ότι ενημέρωνε τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Μιχάλη Καραμαλάκη. Ο κ. Καραμαλάκης σύμφωνα με δημοσιεύματα στοχοποιήθηκε με Predator τον Ιανουάριο του 2021.

Στην κατάθεσή του προς τον Άρειο Πάγο, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού Αλέξανδρος Διακόπουλος είχε δηλώσει “πεπεισμένος” ότι ο πρωθυπουργός δεν εμπλέκεται σε υποκλοπές. Ως μάρτυρας όμως κατέθεσε ότι “πιθανότατα έχρηζε παραπάνω έρευνας” το σκάνδαλο. Σήμερα, ο κ. Διακόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν ήταν παρά αχυράνθρωπος και “μπροστινός” του Γιάννη Λαβράνου και του Φέλιξ Μπίτζιου στην εταιρεία ΚΡΙΚΕΛ, στην οποία έκανε τις απευθείας αναθέσεις ο Τσουβάλας. Ότι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ήξεραν τις ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ στην Εξεταστική από πριν, ότι οι ύποπτοι ήξεραν για τις εφόδους της ΕΛΑΣ στα σπίτια τους πριν γίνουν και ότι το αφεντικό της εταιρείας έλεγε “όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα”.

Εάν οι μαρτυρικές καταθέσεις είναι αληθείς, τότε ο κ. Μητσοτάκης και ήξερε και επέτρεψε και ενορχήστρωσε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ένα κέντρο που παρακολουθούσε υπουργούς, στελέχη της ΝΔ, πολιτικούς αντιπάλους, την ηγεσία του στρατού και της αστυνομίας, χωρίς κανέναν λόγο “εθνικής ασφάλειας” αλλά με πολλούς προφανείς στόχους.

Παρά την ομερτά που προσπαθεί να επιβάλλει το σύστημα Μητσοτάκη στα ΜΜΕ για το θέμα, οι εξελίξεις πια δε μπορούν να κρυφτούν. Και είναι να αναρωτιέται κανείς: Δεν ιδρώνει το αυτί του Κυριάκου Μητσοτάκη; Δεν έχει κάτι να δηλώσει τώρα που οι αποκαλύψεις είναι δραματικές;».