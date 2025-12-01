MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μαρινάκης αντιμετώπισε με αλαζονεία και ειρωνικές εκφράσεις μια επώδυνη ερώτηση για τα εργατικά δυστυχήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ενοχλείται πολύ η κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν έρχεται αντιμέτωπη με τις τραγικές ανεπάρκειες, τα λάθη και τις ολιγωρίες της. Και πρώτος πρώτος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης που αντιμετώπισε σήμερα με αλαζονεία και ειρωνικές εκφράσεις μια επώδυνη ερώτηση για τα εργατικά δυστυχήματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα όσα είπε για τα εργατικά δυστυχήματα.

Η ανακοίνωση στη συνέχεια αναφέρει:

Η ερώτηση προς τον κ. Μαρινάκη, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αφορούσε το, πράγματι, μαύρο ρεκόρ των 179 νεκρών εργατών ετησίως πριν ακόμη κλείσει το 2025, μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ, και την ανάγκη αύξησης των επιθεωρητών εργασίας.

Αντί όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντήσει επί της ουσίας, προτίμησε αρχικά να «υποδείξει» στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη ότι είναι «υπερβολές» οι αναφορές σε μαύρα ρεκόρ. Κατόπιν πέταξε την μπάλα στην εξέδρα μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και κατέφυγε στις γνωστές, αόριστες συγκρίσεις με το παρελθόν, λες και η ΝΔ δεν κυβερνάει τη χώρα έξι χρόνια τώρα.

Η συνέχεια είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική, καθώς ο Π. Μαρινάκης δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του όταν ο κ. Αβραμίδης έθεσε ξανά το αναπάντητο ερώτημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέφυγε σε απαράδεκτη επίθεση εναντίον του συντάκτη, τον κατηγόρησε για… λαϊκισμό, ότι κάνει καριέρα πάνω στον πόνο των συγγενών, ότι είναι αυτόκλητος υπερασπιστής τους, ότι κέρδισε τα «5 λεπτά δημοσιότητας» που ήθελε.

Ας βάλουμε, λοιπόν, τα πράγματα στη θέση τους: ο ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι να νουθετεί τους δημοσιογράφους για τα ερωτήματά που θέτουν και το πώς τα διατυπώνουν, ούτε να τους προσβάλλει αντί να δίνει απαντήσεις. Στη χώρα έχουμε ακόμα ελευθεροτυπία, παρά τις …φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης ΝΔ να ελέγξει τα ΜΜΕ.

O κ. Μαρινάκης μάλλον ζήλεψε τον απαξιωτικό τρόπο που ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιμετωπίζει τις ενοχλητικές ερωτήσεις. Θα τον συμβουλεύαμε να τις συνηθίσει, γιατί είναι η πολιτική της κυβέρνησής του που γεννάει συνεχώς τέτοια, δύσκολα ερωτήματα.

Επειδή λοιπόν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, να επαναφέρουμε και εμείς το ερώτημα που δεν απάντησε η κυβέρνηση: Θα προσλάβει επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας ή θα συνεχίσει να βλέπει τους εργάτες να πεθαίνουν;

ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Δέσποινα Μοιραράκη: Το Cash or Trash ήταν το σωσίβιο που με πήρε από τον ωκεανό

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ελένη Ροδά: “Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε έτσι”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης από σήμερα στην ΕΟ 16 Θεσσαλονίκης – Αρναίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πότε πληρώνεται το δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους της ΔΥΠΑ

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής στα Τζουμέρκα μόνο τον Νοέμβριο – Οι 10 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη