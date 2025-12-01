ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μαρινάκης αντιμετώπισε με αλαζονεία και ειρωνικές εκφράσεις μια επώδυνη ερώτηση για τα εργατικά δυστυχήματα

«Ενοχλείται πολύ η κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν έρχεται αντιμέτωπη με τις τραγικές ανεπάρκειες, τα λάθη και τις ολιγωρίες της. Και πρώτος πρώτος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης που αντιμετώπισε σήμερα με αλαζονεία και ειρωνικές εκφράσεις μια επώδυνη ερώτηση για τα εργατικά δυστυχήματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα όσα είπε για τα εργατικά δυστυχήματα.

Η ανακοίνωση στη συνέχεια αναφέρει:

Η ερώτηση προς τον κ. Μαρινάκη, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αφορούσε το, πράγματι, μαύρο ρεκόρ των 179 νεκρών εργατών ετησίως πριν ακόμη κλείσει το 2025, μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ, και την ανάγκη αύξησης των επιθεωρητών εργασίας.

Αντί όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντήσει επί της ουσίας, προτίμησε αρχικά να «υποδείξει» στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη ότι είναι «υπερβολές» οι αναφορές σε μαύρα ρεκόρ. Κατόπιν πέταξε την μπάλα στην εξέδρα μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και κατέφυγε στις γνωστές, αόριστες συγκρίσεις με το παρελθόν, λες και η ΝΔ δεν κυβερνάει τη χώρα έξι χρόνια τώρα.

Η συνέχεια είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική, καθώς ο Π. Μαρινάκης δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του όταν ο κ. Αβραμίδης έθεσε ξανά το αναπάντητο ερώτημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέφυγε σε απαράδεκτη επίθεση εναντίον του συντάκτη, τον κατηγόρησε για… λαϊκισμό, ότι κάνει καριέρα πάνω στον πόνο των συγγενών, ότι είναι αυτόκλητος υπερασπιστής τους, ότι κέρδισε τα «5 λεπτά δημοσιότητας» που ήθελε.

Ας βάλουμε, λοιπόν, τα πράγματα στη θέση τους: ο ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι να νουθετεί τους δημοσιογράφους για τα ερωτήματά που θέτουν και το πώς τα διατυπώνουν, ούτε να τους προσβάλλει αντί να δίνει απαντήσεις. Στη χώρα έχουμε ακόμα ελευθεροτυπία, παρά τις …φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης ΝΔ να ελέγξει τα ΜΜΕ.

O κ. Μαρινάκης μάλλον ζήλεψε τον απαξιωτικό τρόπο που ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιμετωπίζει τις ενοχλητικές ερωτήσεις. Θα τον συμβουλεύαμε να τις συνηθίσει, γιατί είναι η πολιτική της κυβέρνησής του που γεννάει συνεχώς τέτοια, δύσκολα ερωτήματα.

Επειδή λοιπόν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, να επαναφέρουμε και εμείς το ερώτημα που δεν απάντησε η κυβέρνηση: Θα προσλάβει επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας ή θα συνεχίσει να βλέπει τους εργάτες να πεθαίνουν;