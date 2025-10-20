MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νομοθετική ρύθμιση για να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι φέρνει η κυβέρνηση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η κυβέρνηση φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση για να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, για να απαγορέψει στους γονείς των θυμάτων να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους, που με εγκληματικό τρόπο σκοτώθηκαν», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως καταγγέλλει, η κυβέρνηση «επικαλείται ψευδώς τον σεβασμό στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη». «Θυμόμαστε πόσο σέβεται το μνημείο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, θυμόμαστε τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, όπου η ΝΔ και η Χρυσή Αυγή συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και ένα τμήμα των διαδηλωτών προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή, βεβηλώνοντας το μνημείο», σημειώνει και συνεχίζει:

«Τους προειδοποιούμε, θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη που θα διεκδικήσει κάτι τόσο δίκαιο και ανθρώπινο, όπως ο Πάνος Ρούτσι, στο μέλλον. Τους προειδοποιούμε, θα είμαστε δίπλα στους γονείς και στους επιζήσαντες όταν θα γράφουν ξανά τα ονόματα των 57 στο συγκεκριμένο σημείο».

«Ο αυταρχισμός και η έπαρση του κ. Μητσοτάκη έχουν εξαγριώσει όλη την κοινωνία. Οι τραμπικής έμπνευσης νομοθετικές του πρωτοβουλίες δείχνουν την αλαζονεία του, αλλά και τον συντηρητισμό του», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ

