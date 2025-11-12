ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο με προοδευτική κυβέρνηση μπορεί η κοινωνία να ελπίζει σε έναν νέο προσανατολισμό των στεγαστικών πολιτικών

«Τα ενοίκια στη χώρα μας αυξήθηκαν σε ένα χρόνο +8,9% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ίδια η πραγματικότητα αλλά και η στατιστική ομολογεί την αποτυχία της πολιτικής του Κυρ. Μητσοτάκη. Στα πόσα αποσπασματικά μέτρα θα το αποδεχθεί; Με πόσες μονάδες πρέπει να καλπάσει η αύξηση των ενοικίων σε σχέση με τον πληθωρισμό για να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο στεγαστικό πρόβλημα που υποθηκεύει το μέλλον των νέων γενιών;», διερωτάται και καταλήγει:

«Χρειάζεται μια άλλη πολιτική, με παρέμβαση στην αγορά του real estate και ανάπτυξη του θεσμού τής κοινωνικής κατοικίας. Μόνο με πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί η κοινωνική πλειοψηφία να ελπίζει σε έναν νέο προσανατολισμό των στεγαστικών πολιτικών υπέρ της».