MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο με προοδευτική κυβέρνηση μπορεί η κοινωνία να ελπίζει σε έναν νέο προσανατολισμό των στεγαστικών πολιτικών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Τα ενοίκια στη χώρα μας αυξήθηκαν σε ένα χρόνο +8,9% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ίδια η πραγματικότητα αλλά και η στατιστική ομολογεί την αποτυχία της πολιτικής του Κυρ. Μητσοτάκη. Στα πόσα αποσπασματικά μέτρα θα το αποδεχθεί; Με πόσες μονάδες πρέπει να καλπάσει η αύξηση των ενοικίων σε σχέση με τον πληθωρισμό για να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο στεγαστικό πρόβλημα που υποθηκεύει το μέλλον των νέων γενιών;», διερωτάται και καταλήγει:

«Χρειάζεται μια άλλη πολιτική, με παρέμβαση στην αγορά του real estate και ανάπτυξη του θεσμού τής κοινωνικής κατοικίας. Μόνο με πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί η κοινωνική πλειοψηφία να ελπίζει σε έναν νέο προσανατολισμό των στεγαστικών πολιτικών υπέρ της».

ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος: Αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι, χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή στο λιμάνι του Πειραιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άρης – Μπαχτσεσεχίρ: Πλήρωσε την κακή τελευταία περίοδο απέναντι στους πρωτοπόρους

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Θα μοιράσουν δωρεάν self test ανίχνευσης αλκοόλ στην Τσιμισκή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 λεπτά πριν

ΚΚΕ: Η ιστορία των γεωτρήσεων στην Κύπρο διέψευσε όσους έλεγαν ότι η εμπλοκή των πολυεθνικών της ενέργειας θα επιδρούσε θετικά στο Κυπριακό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία νότια της Γαύδου: Τρεις νεκροί μετά από ανατροπή λέμβου – Επιχείρηση του Λιμενικού και με ελικόπτερο