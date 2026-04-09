ΣΥΡΙΖΑ: Κίνδυνος για την εκεχειρία το συνεχιζόμενο αιματοκύλισμα στο Λίβανο

Την αναγκαιότητα να σταματήσει η αιματοχυσία στο Λίβανο, γιατί υπονομεύει την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Το αιματοκύλισμα στον Λίβανο λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ συνεχίζεται και η εκεχειρία είναι στον αέρα. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να κλιμακώσει τώρα την πίεσή της για άμεση παύση των εχθροπραξιών και εύρεση διπλωματικής λύσης για τερματισμό του πολέμου.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και να προωθήσει ως πρωθυπουργός της Ελλάδας την ειρήνη και τη σταθερότητα και όχι να στέκεται ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία Νετανιάχου, με δηλώσεις για “αντιπαραγωγική” επίθεση του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης».

