MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χ. Θεοχάρη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την καταδίκη του για την επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη η οποία αφενός είναι ξένη προς τη δημοκρατία αφετέρου τροφοδοτεί την ατζέντα της αυταρχικότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Κρητικός επιστήμονας ρίχνει φως σε “μυστική” ουσία του ελαιόλαδου που προστατεύει την καρδιά και τον εγκέφαλο

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

“Ο Ντούτσε αφηγείται…” – Η πρώτη ελληνική ταινία κινουμένων σχεδίων

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας θα πανηγυρίσει την Αγία Ελένη Σινωπίτιδα – Οι εκδηλώσεις

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Βιταμίνη Β12 παρενέργειες: Τι μπορεί να πάθετε όταν παίρνετε πολλά συμπληρώματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τρία μετάλλια με ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων για την Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χ. Θεοχάρη