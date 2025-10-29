ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χ. Θεοχάρη

Την καταδίκη του για την επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη η οποία αφενός είναι ξένη προς τη δημοκρατία αφετέρου τροφοδοτεί την ατζέντα της αυταρχικότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.