ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χ. Θεοχάρη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Την καταδίκη του για την επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑ.
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη η οποία αφενός είναι ξένη προς τη δημοκρατία αφετέρου τροφοδοτεί την ατζέντα της αυταρχικότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πηγές ΠΑΣΟΚ: “Δεν προκύπτει καμία ενημέρωση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο σχετικά με τη χρήση δημόσιων βοσκοτοπίων ως ιδιωτικών”
- Κορωπί: Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του
- Αττική: Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε φωτοβολίδες στον ανήλικο γιο κατά τη διάρκεια αγώνα στους Αμπελόκηπους