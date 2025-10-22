MENOY

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μια ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, με φόντο την απουσία του Νίκου Δένδια από την συζήτηση επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη δήλωση που εξέδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ.Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης».

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Την συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και άλλοι 6 υπουργοί δεν παρέστησαν χθες, δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση. Ενδιαφέρον έχει κατά πόσο θα μπορέσουμε να δούμε το Μνημείο με μια φρέσκια ματιά: το πού ξεκινά το Μνημείο και πού τελειώνει η Πλατεία. Γιατί άλλωστε να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία; Αναμένω πρόταση από το υπουργείο Άμυνας για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Σκοπός δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα. Όμως από δω και πέρα κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του.

