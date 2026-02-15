ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Δεν έκανε μια αναφορά στο “τιρκουάζ” σκάνδαλο

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

«Ο κ. Μητσοτάκης θριαμβολόγησε στο σημερινό του μήνυμα για τον νόμο – παρωδία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπό τη σκιά της τραγωδίας στη «Βιολάντα», -εκεί που η πλήρης απουσία της Πολιτείας και ο εργοδοτικός καιροσκοπισμός στοίχησαν τη ζωή πέντε εργατριών- και με φόντο το μεγάλο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του κ. Παναγόπουλου. Τόσος είναι ο «φιλεργατισμός» του κ. Μητσοτάκη, που δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα «βόμβα» διαφθοράς, που έσκασε πλήττοντας και τον κόσμο της εργασίας και τη συνδικαλιστική του εκπροσώπηση.

Δυστυχώς, είδαμε στην πράξη τι έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στη «Βιολάντα», αλλά και για τον έλεγχο επί του συστήματος υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων για την εργασία, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τι αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τα ελληνοτουρκικά

«Όσο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, με νέους «κόφτες» για τις αυξήσεις των μισθών, που δεν είχαν συζητηθεί με τους φορείς, με προσχώματα και στην επεκτασιμότητα των συμβάσεων και στην μετενέργεια, προς όφελος μάλιστα των ατομικών συμβάσεων, καλύτερα να μη μιλάει ο κ. Μητσοτάκης. Χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί και αγοραστική δύναμη, εκρηκτική ακρίβεια, στεγαστικό πρόβλημα και ο Κυρ. Μητσοτάκης να υποκρίνεται τον φιλεργατικό ενώ τα δίνει όλα στους ισχυρούς. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο!

Με αφορμή τη συνάντηση με τον Ερντογάν, η αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε υστερία μπορεί κάλλιστα να εκληφθεί ως προσωπική του αυτοκριτική για την περίοδο 2015 – 2019. Πράγματι, δεν χρειαζόμαστε υστερίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά πολυδιάστατη ενεργητική φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. Η στρατηγική της Ελλάδας πρέπει να είναι σαφής επιμονή στο διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένη απέναντι στην κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία. Αντί γι’ αυτό, ενώ συμφώνησαν ενίσχυση της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, στη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης δεν έθεσε ούτε το ζήτημα της παρεμπόδισης από την Τουρκία της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου, αλλά ούτε και του προσφυγικού / μεταναστευτικού και την αθέτηση από την τουρκική πλευρά της συμφωνίας του 2016, ιδίως στο σκέλος των επιστροφών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.