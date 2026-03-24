ΣΥΡΙΖΑ: Η προσπάθεια του κ. Φλωρίδη να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία

«Μια λέξη αρμόζει στη χθεσινή εικόνα που παρουσίαζε η αίθουσα στη δίκη του εγκλήματος των Τεμπών: ΝΤΡΟΠΗ», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης «επιχειρεί κυνικά να κάνει ”damage control” για τον εαυτό του».

«Και τι δεν ακούσαμε από τον υπ. Δικαιοσύνης, που πήρε σβάρνα απ’ το πρωί τηλεοράσεις και ραδιόφωνα: ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα αλλά έφταιγε η ταξιθεσία, ότι πήγαν συγγενείς και κάθισαν στις θέσεις των δικηγόρων, ότι ”κάποιοι” κατέβαζαν τους διακόπτες, ότι, ότι…», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζει:

«Ξέρουμε ότι ο κ. Φλωρίδης μπορεί να πει οτιδήποτε για να δικαιολογήσει την ανεπάρκειά του. Ξέρουμε, ακόμη καλύτερα, γιατί το έχει αποδείξει επανειλημμένα, ότι δεν αναλαμβάνει ποτέ καμιά από τις ευθύνες που του αναλογούν. Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να ”βγει λάδι” διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους».

«Αποτελεί, εν τέλει, προσβολή στη μνήμη των θυμάτων, από έναν υπουργό που αποδεικνύεται και πάλι κατά πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ

