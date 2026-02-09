ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ απειλεί τώρα και δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους

«Η κυβέρνηση της ΝΔ απειλεί τώρα και δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα αναφέρει: « “Μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου”, “να είστε πολύ προσεκτικός”, “αρκετά με την ασυλία σας”, “εκτός από θρασύς είστε και δειλός”, “είστε σε εντεταλμένη υπηρεσία”: αυτές οι φράσεις, οι ευθείες απειλές, εκστομίστηκαν σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη κατά του δημοσιογράφου Χρ. Αβραμίδη που “τόλμησε” να του κάνει ενοχλητικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών».

Συνεχίζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Είναι ανεπίτρεπτο, και ίσως δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης να επιχειρεί να εκφοβίσει και εν τέλει να φιμώσει εκπρόσωπο του Τύπου. Να θέλει να επιβάλλει σιωπή νεκροταφείου επειδή ρωτήθηκε για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο. Να προειδοποιεί δημοσιογράφους ότι αν ξανατεθούν ερωτήματα με διατύπωση που δεν του αρέσει, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους και θα έχουν “τις συνέπειες του νόμου”. Ο Π. Μαρινάκης νομίζει ότι είναι ακόμα μέλος της ΟΝΝΕΔ, τιμώντας τις χειρότερες παραδόσεις της παράταξής του».

Απευθύνεται τέλος στις δημοσιογραφικές ενώσεις: «Είμαστε σίγουροι πως οι δημοσιογραφικές ενώσεις δεν θα αφήσουν να περάσει έτσι το σοβαρότατο ατόπημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτή η απειλή κατά της ελευθεροτυπίας και του δικαιώματος των δημοσιογράφων να ρωτούν ό,τι πιστεύουν πως είναι χρήσιμο. Το να απειλεί δημοσιογράφο ο ασκών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, σημαίνει ότι η κυβέρνηση απειλεί την ελευθεροτυπία».