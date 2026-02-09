ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εξελιχθεί σε εξπέρ παραγωγής σκανδάλων

«Σύμφωνα με νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μια πλειάδα υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη και γαλάζιων γραμματέων των συναρμόδιων υπουργείων, βαρύνονται, άμεσα ή έμμεσα, με σοβαρές ευθύνες στο υπό διερεύνηση σκάνδαλο με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τις τελευταίες ημέρες ο ελληνικός λαός βρίσκεται απέναντι σε μια νέα δυσώδη κατάσταση: ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απευθείας αναθέσεις, διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ευθεία και επίσημη καταπάτηση κανόνων της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων, αδρανοποίηση των μηχανισμών ελέγχου του υπουργείου Εργασίας, αγνόηση αντιδράσεων και αντιθέσεων από υπηρεσίες και εντεταλμένους υπάλληλους του υπουργείου για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, αλλά και μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία που επί χρόνια αναπαράγει τον εαυτό της και κατηγορείται ότι έχει στήσει ένα καθεστώς υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για εργαζόμενους και άνεργους», υπογραμμίζει, σχολιάζοντας πως «όσον αφορά την κυβέρνηση, πρόκειται για μια συνεπή γαλάζια “παράδοση” που την είδαμε και με το περίφημο “σκόιλ ελικίκου”, πριν φτάσει στις σημερινές, διαστάσεις».

«Εκτός από την κυβέρνηση, που υπό τη δική της ευθύνη και από δικούς της ανθρώπους εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα σύμφωνα και με τις τελευταίες αποκαλύψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων μπαίνει σε μια νέα δίνη, παρ’ ότι το πρόβλημα αφορά προφανώς λίγους και υπάρχουν παρατάξεις που ασκούν διαρκή κριτική στη συνδικαλιστική πλειοψηφία και γραφειοκρατία, στις μεθόδους, αλλά και στην πολιτική της, του συστηματικού “χαϊδέματος” της σημερινής κυβέρνησης, ακόμη κι όταν αυτή θεσμοθετεί το 13ωρο ή κοροϊδεύει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι φανερό ότι μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος οφείλει να παραιτηθεί για να διευκολύνει τη λειτουργία της Συνομοσπονδίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Παράλληλα, μένει να δούμε εάν η κυβέρνηση θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη, τι θα πράξει με τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και αν θα αλλάξει τον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων. Όχι φυσικά για να πλήξει την επιλογή της υλοποίησής τους από φορείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να μοιράσει περισσότερο χρήμα στην ελεύθερη αγορά, αλλά για να εγγυηθεί τη χρηστή υλοποίησή τους, χωρίς σκιές και τις γνωστές, πια, εξυπηρετήσεις ημετέρων και καλών φίλων της».

«Πέρα από κάθε αμφιβολία, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εξελιχθεί σε εξπέρ της πολιτικής εξαπάτησης και της παραγωγής σκανδάλων, σε βαθμό που δεν μπορεί πια να τα παρακολουθήσει και να τα “χωνέψει” η κοινωνία, παρά τον τεράστιο μηχανισμό προπαγάνδας που εργάζεται υπερωριακά για να ξεπλύνει το άγος του μπαζώματος ευθυνών και της διασπάθισης δημόσιου χρήματος με συμμετοχή ή κάλυψη των στελεχών της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος. Η ανάγκη για πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση γίνεται όλο και πιο επιτακτική», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.