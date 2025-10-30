MENOY

ΣΥΡΙΖΑ: Η φιέστα Μητσοτάκη στην ΕΥΔΑΠ έκρυβε αυξήσεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η φιέστα του Κυρ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ έκρυβε την προαναγγελία αυξήσεων στα τιμολόγια του νερού», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως εξηγεί: «Πίσω από τα μεγάλα λόγια περί επενδύσεων, αλλά και τις δήθεν δεσμεύσεις περί παραμονής της εταιρείας στο Δημόσιο, ενώ έχουν ιδρύσει Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ουσιαστικά, μέσω της εύσχημης διατύπωσης για το “φθηνότερο δυνατό νερό”, ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Το νερό δεν περιλαμβάνεται στους 2.000 κωδικούς των κ.κ. Μητσοτάκη και Θεοδωρικάκου που θα γίνουν πιο φτηνοί. Για το νερό έχει αυξήσεις! Οριακές μειώσεις έχουμε στα πιγκάλ και τα μανταλάκια», σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Κλείνοντας ξεκαθαρίζει την θέση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ξεκάθαρη: το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μην τολμήσει να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις. Η χώρα έχει ανάγκη από συνολικό σχέδιο διαχείρισης, προστασίας και ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων. Τι έχει κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση εδώ και έξι και πλέον χρόνια; Μια τρύπα στο νερό».

