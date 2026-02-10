ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους “Σπαρτιάτες” εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Η απόφαση για τους ‘Σπαρτιάτες’ εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφερόμενος στην απόφαση στην δικαστική απόφαση για την απαλλαγή των 13 συνολικά κατηγορουμένων στην υπόθεση των «Σπαρτιατών».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαϊδεύει το ακροδεξιό εκλογικό ακροατήριο, ανάγοντας, τυπικά και άτυπα, σε μαέστρους της ‘μεταναστευτικής’ πολιτικής τους Θ. Πλεύρη, Αδ. Γεωργιάδη και Μ. Βορίδη, το τριμελές εφετείο Πλημμελημάτων, μετά από εισαγγελική εισήγηση, αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή και των 13 συνολικά κατηγορουμένων στην υπόθεση των ‘Σπαρτιατών’, μεταξύ των οποίων και ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης. Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία».

Στρέφοντας τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζει: «Προφανώς και αποδείχτηκε στην πράξη η ανεπάρκεια της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη – Βορίδη για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος. Ένας αναποτελεσματικός (αποδείχτηκε στην πράξη) νόμος, που εξυπηρετούσε τους πολιτικούς τακτικισμούς του κ. Μητσοτάκη εκείνη την εποχή. Προφανώς η τροπολογία που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023, μπορούσε να αποκλείσει στελέχη της Χρυσής Αυγής και πρόσωπα που ασκούν καθοδήγηση, δηλαδή ‘κρυπτόμενους επικεφαλής’ των κομμάτων, από την εκλογική διαδικασία».

Γενικεύοντας σημειώνει: «Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με το μεγάλο θέμα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και του ρόλου της Δικαιοσύνης στην προστασία του πολιτεύματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εξαντλήσει τις δυνάμεις του για να σταθεί, για άλλη μια φορά, εμπόδιο στις φανερές και κρυφές δυνάμεις του μίσους και του νεοναζιστικού σκοταδιού».