ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού: η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωση Γραφείου Τύπου, επισημαίνοντας πως «είναι ευθύνη της Πολιτείας να εξασφαλίσει ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας που θα παρέχει δωρεάν και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας».

Αναφέρει ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου στις γυναίκες και η έγκαιρη ανίχνευσή του συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική προϋπόθεση για τη θεραπεία του και προσθέτει ότι «η κυβέρνηση οφείλει, πέραν του δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου, να διασφαλίσει αποτελεσματικές και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και αποκατάστασης στους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο».

Καταληγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία, αλλά και για τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, για όλους τους ασθενείς. «Πρόληψη, θεραπεία, ποιοτική περίθαλψη και αποκατάσταση για όλες τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού» τονίζει.

ΣΥΡΙΖΑ

