ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη

Φωτογραφία: Intime
«Τα πρώτα στοιχεία από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα σκάνδαλο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Ένα καθεστώς. Ένα οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη», προσθέτει.

«Ούτε οι παραιτήσεις, ούτε οι συμψηφισμοί, ούτε οι επικοινωνιακές ασπίδες μπορούν να τους σώσουν. Το υλικό μιλά από μόνο του και ζέχνει», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Και όμως, υπάρχουν ακόμη βουλευτές που δεν παραιτούνται για να αποδείξουν την ‘αθωότητά’» τους», επισημαίνεται.

«Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Αυτοί, όμως, δεν ντρέπονται», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Κουβέιτ: Σοβαρές υλικές ζημιές σε μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μετά από επίθεση ιρανικού drone

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: “Είναι σαν ψέμα όλο αυτό, διαλύεται η κοινή λογική” – “Αντί να σκύψει αυτός το κεφάλι, προκαλεί με αυτόν τον τρόπο”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 59 λεπτά πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: “Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας στις αρχές”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αποθεώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ έξω από το Makedonia Palace – Δείτε εικόνες και βίντεο