ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη

«Τα πρώτα στοιχεία από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα σκάνδαλο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Ένα καθεστώς. Ένα οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη», προσθέτει.

«Ούτε οι παραιτήσεις, ούτε οι συμψηφισμοί, ούτε οι επικοινωνιακές ασπίδες μπορούν να τους σώσουν. Το υλικό μιλά από μόνο του και ζέχνει», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Και όμως, υπάρχουν ακόμη βουλευτές που δεν παραιτούνται για να αποδείξουν την ‘αθωότητά’» τους», επισημαίνεται.

«Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Αυτοί, όμως, δεν ντρέπονται», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.