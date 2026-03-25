ΣΥΡΙΖΑ για 25η Μαρτίου: Εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία

Φωτογραφία: Intime
Στην 25η Μαρτίου αναφέρεται με μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Όπως επισημαίνει: «Τιμούμε σήμερα τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού λαού που διεκδίκησε με όλες του τις δυνάμεις το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.

Στους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε, με πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, με τον αυταρχισμό να κυριαρχεί σε όλο και περισσότερες χώρες, είναι σημαντική η υπενθύμιση ότι ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία, η ελληνική επανάσταση, εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία, από το πιο προοδευτικό αξιακό υπόβαθρο της εποχής.

Η 25η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε τη διαδρομή μας, τις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις μας ως κοινωνία, αλλά και να αναλογιστούμε τις αξίες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και σήμερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».

ΣΥΡΙΖΑ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Η Μόνικα Μπελούτσι φωτογραφήθηκε με την 15χρονη κόρη της για την ιταλική Vogue

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Έρχεται ο 3ος Παράκτιος Ημιμαραθώνιος Θερμαϊκού “Αντώνης Ματζάρης” με “πράσινες” δράσεις και εξαιρετικό αγωνιστικό πρόγραμμα

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Λευτέρης Σουλτάτος: Όταν μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω Λασκαράκη, έπαθα σοκ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αλλάζει το δρομολόγιο της γραμμής 56 του Ωραιοκάστρου λόγω της σημερινής παρέλασης για την 25η Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ έχει στη διάθεσή της ένα φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού από την ερχόμενη εβδομάδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας