ΣΥΡΙΖΑ για 25η Μαρτίου: Εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία

Στην 25η Μαρτίου αναφέρεται με μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Όπως επισημαίνει: «Τιμούμε σήμερα τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού λαού που διεκδίκησε με όλες του τις δυνάμεις το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.

Στους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε, με πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, με τον αυταρχισμό να κυριαρχεί σε όλο και περισσότερες χώρες, είναι σημαντική η υπενθύμιση ότι ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία, η ελληνική επανάσταση, εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία, από το πιο προοδευτικό αξιακό υπόβαθρο της εποχής.

Η 25η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε τη διαδρομή μας, τις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις μας ως κοινωνία, αλλά και να αναλογιστούμε τις αξίες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και σήμερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».