Συρεγγέλα: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είστε πλέον τάλε κουάλε

Στην ανάγκη πολιτικών συναινέσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας σε πολιτικό πάνελ στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews όπου άσκησε κριτική προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής συνεννόησης σε κρίσιμα ζητήματα, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους σε θέματα Δικαιοσύνης και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Μιλώντας στους παρουσιαστές της εκπομπής Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασιμάτη είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις, διαφορές και αυτό είναι καλό και για την Κυβέρνηση, να υπάρχει μία αντιπολίτευση με κριτική. Αλλά στα πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση, θα μπορούσαμε να βρούμε κοινά πατήματα ώστε να υπάρξουν συναινέσεις». Και όπως χαρακτηριστικά είπε: «Θέλουμε να μπει, όπως γίνεται και σε άλλα Συντάγματα στην Ευρώπη, ότι οτιδήποτε κι αν δίνεται από παροχές θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο; Φτάσαμε κάποια στιγμή να έχουμε ένα μνημόνιο επειδή είχαμε ξεφύγει ευρύτερα».

Αναφερόμενη στο επίμαχο άρθρο 16 είπε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε την αλλαγή του άρθρου 16; Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, και γενικότερα στις χώρες του δυτικού κόσμου που δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κόμματος να καταθέσει ό, τι θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την αναθεώρηση. Εμείς το κάνουμε και μέσα στα νομοσχέδια. Όταν ένα νομοσχέδιο βγαίνει στη διαβούλευση, εκεί οι πολίτες καταγράφουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους. Αμέσως μετά μέσα στις επιτροπές ή ακόμη και μέσα την Ολομέλεια αν μία πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση εμπεριέχεται μέσα στο νομοσχέδιο. Σαφώς υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση αλλά σε κάποια πρέπει να βρούμε μία κοινή συναίνεση».

Όσον αφορά το άρθρο για την ευθύνη υπουργών σχολίασε: «Το άρθρο 86 το άλλαξε επί ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος είπε το “αμελλητί”», υπενθύμισε η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και συμπλήρωσε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2006 μιλάει για την αλλαγή του άρθρου 86. Όσον αφορά στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ας μη μπαίνουμε σε λογικές ότι «η Κυβέρνηση καταπατά το Σύνταγμα». Στη συνέχεια πρόσθεσε επί του θέματος: «απ’ ό, τι βλέπω δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για συναίνεση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βάζουν μπροστά το κομματικό συμφέρον και την εξασφάλιση μιας επιπλέον ψήφου».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της ανέφερε: «Το Σύνταγμα του ’75 ήταν το πιο δημοκρατικό συνταγματικό κείμενο για την εποχή του. Πρώτη φορά μίλησε για ισότητα. Ήταν ένα προοδευτικό κείμενο εμπνευστής του οποίου ήταν ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τώρα, όμως, δεν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές; Ελάτε λοιπόν να τις συζητήσουμε. Το Σύνταγμα αφορά στο μέλλον μας, στη νέα γενιά μας».

Απαντώντας σε ερώτηση για θέματα τα οποία χειρίζεται πλέον η Δικαιοσύνη είπε: «Εγώ δεν παίζω «κατενάτσιο» αλλά δεν είναι δημοκρατικό να θέλετε να απαντήσω αυτό που εσείς επιθυμείτε. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είστε πλέον “τάλε κουάλε”».

Kαι όπως σημείωσε: «Αντιμετωπίζονται από την αντιπολίτευση αλά καρτ οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Θα σας θυμίσω το 13-0 με τον κ. Παππά. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να είχε καταδικαστεί υπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, ή βουλευτής και να τον καλύπταμε. Δεν είδα να υπάρχει κάποια διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μιλάτε για πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, να θυμάστε ότι ο πρώτος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ προτρέχετε για τις δικαστικές αποφάσεις, όπως κάνατε και για τα ξυλόλια και γίνεστε ουρά της κας Κωνσταντοπούλου».