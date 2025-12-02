MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεχίζεται σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας

THESTIVAL TEAM

Με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου, η οποία υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να συνεχιστούν την Τρίτη οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Η κ. Μαρκοπούλου έχει ήδη καταστήσει σαφές, μέσω επιστολής της στις 4 Νοεμβρίου προς τη Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών της Βουλής, ότι δεν θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με ελέγχους και πληρωμές, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Επικαλούμενη τις σχετικές διατάξεις, είχε τονίσει πως προτίθεται να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που αφορούν αποκλειστικά την επιβεβαίωση της ταυτότητάς της και της επαγγελματικής της ιδιότητας και «γενικές επεξηγήσεις σχετικά με τα ελεγκτικά πλαίσια, τους ρόλους και τις νομικές βάσεις».

