Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου: “Θα της κάνω μήνυση τη Δευτέρα” – “Μιλάμε για παρακράτος”

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τρεις ημέρες μετά τη σύγκρουσή τους στη Βουλή με βαριές εκφράσεις και τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι ενημερώθηκε από φίλο του αστυνομικό ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετέβη στο ΑΤ Εξαρχείων με robe de chambre για να του υποβάλει μήνυση, η διαμάχη του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχει τέλος.

Το πρωί της Κυριακής (16/2) ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε παρέμβαση στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega με αφορμή το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε για την κόντρα του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά την παρέμβαση του υπουργού Υγείας ακολούθησε και παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έχω πολλές προσωπικές γνωριμίες στην αστυνομία και ένας φίλος μου με πήρε τηλέφωνο γελώντας και μου είπε ότι κατέθεσε. Έχω πολλούς φίλους αστυνομικούς με αγαπούν και τους αγαπώ. Μήνυση σε μένα έκανε και έχω το δικαίωμα να το ξέρω. Δεν χρησιμοποίησα την εκτελεστική μου εξουσία, δεν χρησιμοποίησα τη βουλευτική μου ιδιότητα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την αποκάλυψή του ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήγε στο ΑΤ Εξαρχείων φορώντας ρόμπα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ώστε να μην μπορεί να της καταθέσει αντιμήνυση, όπως είπε.

«Ποιο είναι το ποινικό αδίκημα στο γεγονός ότι αστυνομικός με ειδοποίησε και με ενημέρωσε για την μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Ποιο ακριβώς είναι το ποινικό αδίκημα και η απορία σας;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όλα τα Εξάρχεια γελάνε ακόμα με τη μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου» ανέφερε ο υπουργός και προανήγγειλε την κατάθεση μήνυσης εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου τη Δευτέρα.

«Θα κάνω μήνυση αύριο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου (…) Είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την έρευνα που διεξάγει η Αστυνομία για τον αστυνομικό που ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «καλά κάνει η αστυνομία και κάνει έρευνα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν επιτίθεται μόνο σε εμένα αλλά και σε όλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ήπια η δική μου επίθεση, μιλάμε για παρακράτος

«Η δική μου σφοδρή επίθεση στον Γεωργιάδη ήταν ήπια σε σχέση με τη δική του συμπεριφορά», δήλωσε με τη σειρά της στην δική της τοποθέτηση στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι» η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η μήνυσή μου έχει κατατεθεί στα τέλη Γενάρη, πήγα στο ΑΤ Εξαρχείων δίπλα από το δικηγορικό μου γραφείο γιατί κάποιοι εργαζόμαστε και κάποιοι άλλοι δουλεύουν τον κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι ότι το περιεχόμενο της μήνυσης, που έχει να κάνει με τις χυδαιότητες εναντίον μου για τα Τέμπη, το έμαθε ο υπουργός σε χρόνο που δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Μιλάμε για παρακράτος. Μέσα από την εκπομπή σας αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει ένας θύλακας αστυνομικών που τον ενημερώνει», ανέφερε.

«Τα πράγματα δεν είναι αστεία, μιλάμε για ένα παρακράτος μπροστά στα μάτια μας και περιμένω τις αντιδράσεις», τόνισε.