Συνάντηση Τσίπρα-Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο – Τα θέματα που συζήτησαν

Τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, που συνεχίζει τον κύκλο των επαφών του με πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με το protothema.gr, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα.

Οι κκ. Τασούλας και Τσίπρας προέβησαν σε μια ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μία ημέρα μετά και τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Επίσης, αναφέρει το Προεδρικό Μέγαρο, συζητήθηκε και η «τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά ,που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, “Ιθάκη”».