Συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων της Καρδίτσας -Συζητήθηκε το ζήτημα του ρεύματος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, όπως οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων που συνδέονται με τον Daniel, το Μέτρο 23, καθώς και θέματα που αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο, τέθηκαν σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων της Καρδίτσας.

Επικεφαλής των εκπροσώπων των μπλόκων ήταν ο Κώστας Τζέλλας, ενώ το «παρών» έδωσαν και οι εκπρόσωποι των αγροτών, Σωτήρης Γιαννακός, Απόστολος Κωστόπουλος, Ιωάννης Παπαυγούλης, Βασίλης Ευαγγελογιάννης, Θεόφιλος Μπρουζιώτης, Σωτήρης Αντωνίου.

Παράλληλα, συζητήθηκε το ζήτημα του αγροτικού ρεύματος, καθώς και η επιδότηση για τη μηδική, με τον κ. Τσιάρα να υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα περίοδος είναι μεταβατική, με συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται και ρυθμίζονται σταδιακά, με στόχο έως το καλοκαίρι να έχουν κλείσει βασικές εκκρεμότητες.

Αναγνώρισε ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούν εύλογη ένταση και πίεση στην καθημερινότητα των παραγωγών, σημειώνοντας ότι ακόμη και όταν γίνονται βήματα προόδου, οι πολίτες βιώνουν τη δική τους δύσκολη πραγματικότητα.

Τσιάρας: Ο διάλογος θα συνεχιστεί για την εξεύρεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι για το Μέτρο 23, 7.998 δικαιούχοι έλαβαν συνολικά 9.915.240,48 ευρώ, καθιστώντας την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δεύτερη σε πλήθος δικαιούχων στη Θεσσαλία, ενώ η παρέμβαση για την νιτρορύπανση στήριξε 4.123 Καρδιτσιώτες παραγωγούς, με ποσό 12.709.990,59 ευρώ, καλύπτοντας το 75% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε τη σημασία της τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων και χρονοδιαγραμμάτων, καθώς η απώλεια χρόνου ενέχει τον κίνδυνο διακινδύνευσης ευρωπαϊκών πόρων.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε θεσμικό επίπεδο, με σκοπό την εξεύρεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

