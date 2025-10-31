MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Όσα συζήτησαν

|
THESTIVAL TEAM

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφτηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε τον Μακαριώτατο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων -ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές- μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και τις μεταρρυθμίσεις για την προστασία των καταναλωτών, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

ΗΠΑ: Δύο νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη, προβλήματα στις πτήσεις

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ 2 ώρες πριν

ΤτΕ: Αυξήθηκε στο 4,51% το επιτόκιο νέων δανείων τον Σεπτέμβριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

ΕΛΤΑ: Αυτή είναι η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν, ποια βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη – Τι απαντά η εταιρεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

“Η απάντησή μου στον Μητροπολίτη Δωδώνης είναι ο λόγος που εκφώνησα” -Τι λέει ο δάσκαλος από τη Ζάκυνθο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η φιέστα Μητσοτάκη στην ΕΥΔΑΠ έκρυβε αυξήσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό